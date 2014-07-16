《中国上海证交所A+B股股价对比表》--7月16日

中国钢铁：对海合会发起针对中国产无缝钢管反倾销调查表示担忧--商务部
路透北京4月27日 - 针对近日海湾合作委员会（海合会）对中国出口部分无缝钢管产品发起反倾销调查，中国商务部贸易救济调查局局长王贺军表示，中国对此表示关注，中国相关产业及企业对海合会此举表示担忧。
路透香港7月16日 - 以下为中国上海A+B股周三收市价及比价:(本地时间16:20时,1美元=6.2036人民币CN Y=CFXS) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(美元) A/B股比价 仪电电子 6.13 0.463 2.13 大众交通 6.48 0.615 1.70 永生投资 15.18 1.28 1.91 老凤祥 28.63 2.654 1.74 鼎立股份 11.24 0.615 2.95 氯碱化工 7.51 0.445 2.72 双钱股份 11.79 0.687 2.77 海立股份 7.49 0.542 2.23 浦东金桥 10.34 0.973 1.71 外高桥 26.31 1.513 2.80 ST联华 18.5 1.621 1.84 锦江投资 9.17 0.909 1.63 中路股份 17.17 0.823 3.36 金山开发 13.73 0.588 3.76 海欣股份 6.85 0.46 2.40 大江股份 5.98 0.361 2.67 上柴股份 10.17 0.676 2.43 丹化科技 5.94 0.412 2.32 上海三毛 6.35 0.623 1.64 友谊股份 10.95 1.198 1.47 上工申贝 11.3 0.563 3.24 上海机电 16.13 1.692 1.54 宝信软件 29.09 1.914 2.45 上海物贸 9.63 0.623 2.49 自仪股份 7.92 0.657 1.94 上海普天 19.45 0.776 4.04 陆家嘴 15.74 1.475 1.72 华新水泥 6.85 0.905 1.22 锦江股份 17.27 1.48 1.88 华电能源 3.13 0.308 1.64 SST天海 6.15 0.289 3.43 大名城 6.62 0.371 2.88 东方通信 13.07 0.572 3.68 黄山旅游 12.54 1.276 1.58 开开实业 12.02 0.765 2.53 海南航空 1.74 0.366 0.77 ST轻骑 4.33 0.319 2.19 振华重工 3.3 0.388 1.37 锦州港 4.19 0.39 1.73 九龙山 3.28 0.288 1.84 凌云股份 8.43 0.516 2.63 附注:若股票当日停盘则以上交易日收市价计算 (完) 中国股市报导 中国已公布新股发行上市日程 表 香港股市报导 中国待发行新股一览表 美国股市报导 中国新股申购资金情况一览表 台湾股市报导 香港股市拟发行新股一览表 中国新闻 香港已公布新股发行上市日程 表 香港新闻 中国新股新闻 台湾新闻 香港新股新闻 中国股市观察 中国个股业绩 香港股市观察 报摘 中国融资融券 (整理 梁慧仪)
路透北京4月27日 - 针对近日海湾合作委员会（海合会）对中国出口部分无缝钢管产品发起反倾销调查，中国商务部贸易救济调查局局长王贺军表示，中国对此表示关注，中国相关产业及企业对海合会此举表示担忧。
路透北京4月27日 - 中国股份制商业银行--兴业银行与波士顿咨询公司（BCG）周四联合发布报告称，高净值人士对今年中国宏观经济和投资形式较为乐观，66%的受访者认为股票市场将保持稳定或上涨；近六成受访者认为人民币汇率将保持稳健甚至上涨。
路透北京4月27日 - 中国保监会周四发布指导意见称，保险业要构建“一带一路”建设保险支持体系，为“一带一路”建设提供全方位的服务和保障；同时加快保险业国际化步伐，推动保险业“一带一路”互联互通。