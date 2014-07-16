台湾经济：中韩自贸协定对台钢铁业不利，估影响1.5-3.1亿美元--经济部

路透台北7月16日 - 台湾经济部周三称，若中韩签定自由贸易协定(FTA)，台湾的钢铁业将受影响最大，估计金额约在1.5-3.1亿美元。

经济部工业局指出，对毛利率偏低、产品同质性高的钢铁业来说，进口关税税率的差距，可能成为影响钢厂在该市场是否具有竞争优势的关键。韩国为台湾钢铁业的主要竞争对手，因韩国陆续完成与美、欧盟等国洽签自由贸易协定，已对台湾的厂商造成不利的影响。

工业局表示，2013年中国大陆自台湾、韩国进口钢材的金额分别为10.2亿美元、21亿美元，预估钢铁业受中韩FTA影响之金额约在1.5-3.1亿美元左右，是受中韩FTA影响相对较大的产业之一。

台湾3月爆发大规模反服贸学运，令两岸关系发展受到阻碍。除了两岸服贸协议仍在立法院未能过关之外，后续的货品贸易协议的洽签迄今也未有太大进展。