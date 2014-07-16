台湾经济：中韩自贸协定对台钢铁业不利，估影响1.5-3.1亿美元--经济部

中国钢铁：对海合会发起针对中国产无缝钢管反倾销调查表示担忧--商务部
路透北京4月27日 - 针对近日海湾合作委员会（海合会）对中国出口部分无缝钢管产品发起反倾销调查，中国商务部贸易救济调查局局长王贺军表示，中国对此表示关注，中国相关产业及企业对海合会此举表示担忧。
路透台北7月16日 - 台湾经济部周三称，若中韩签定自由贸易协定(FTA)，台湾的钢铁业将受影响最大，估计金额约在1.5-3.1亿美元。
经济部工业局指出，对毛利率偏低、产品同质性高的钢铁业来说，进口关税税率的差距，可能成为影响钢厂在该市场是否具有竞争优势的关键。韩国为台湾钢铁业的主要竞争对手，因韩国陆续完成与美、欧盟等国洽签自由贸易协定，已对台湾的厂商造成不利的影响。
工业局表示，2013年中国大陆自台湾、韩国进口钢材的金额分别为10.2亿美元、21亿美元，预估钢铁业受中韩FTA影响之金额约在1.5-3.1亿美元左右，是受中韩FTA影响相对较大的产业之一。
台湾3月爆发大规模反服贸学运，令两岸关系发展受到阻碍。除了两岸服贸协议仍在立法院未能过关之外，后续的货品贸易协议的洽签迄今也未有太大进展。
不过工业局称，先前的ECFA(两岸经济合作架构协定)早收清单已争取到大陆对台22项钢铁产品的降税，目前这些出口中国大陆的大宗钢材，均已降为零关税，将可部分减少中韩FTA的冲击。但目前中国大陆对台湾钢品课征进口关税的项目仍达160项左右，两岸货贸协商仍应加速进行，减少冲击。(完) (记者 高洁如; 审校 张喜良)
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路透北京4月27日 - 中国股份制商业银行--兴业银行与波士顿咨询公司（BCG）周四联合发布报告称，高净值人士对今年中国宏观经济和投资形式较为乐观，66%的受访者认为股票市场将保持稳定或上涨；近六成受访者认为人民币汇率将保持稳健甚至上涨。
路透北京4月27日 - 中国保监会周四发布指导意见称，保险业要构建“一带一路”建设保险支持体系，为“一带一路”建设提供全方位的服务和保障；同时加快保险业国际化步伐，推动保险业“一带一路”互联互通。