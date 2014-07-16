路透基点：台湾味全旗下子公司185亿台币贷款案启动--TRLPC

巴股业绩：淡水河谷第一季净利不及预期，因暴雨妨碍关键矿山的产出
路透巴西圣保罗4月27日 - 全球最大铁矿石生产商--巴西淡水河谷第一季净利不及预期，受暴雨妨碍一个关键矿山的产出及财务支出增加影响。
路透香港7月16日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士指出，牵头行兼簿记行兆丰国际商业银行已为Ting Lv Development Co Ltd启动185亿台币(6.17亿美元)5.5年期贷款案。Ting Lv Development是味全公司的子公司。
该贷款分为65亿台币的A部分、75亿台币的B部分和45亿台币的C部分，A部分用于为2010年的70亿台币贷款再融资，B部分用于支应一项住宅建案，C部分用于一项商用建案。贷款有两项建案的地产作为担保，两件案均位于台湾新北市。
A部分利率为一年期邮政储金利率加码113个基点，B部分和C部分则均为加码125个基点。税前最低利率为2.3%。
承贷35亿台币及以上取得牵头行头衔，且有20个基点的先付费用。承贷25-34亿台币取得联席安排行头衔，有15个基点的费用。承贷10-24亿台币取得参贷行头衔，有8个基点的费用。
8月8日前确认承贷的银行，有3个基点的优惠费用，另有15个基点的承诺费。回覆期限为8月20日。
出售地产的收入将直接用于偿还贷款。(完) (编译 王冠中; 审校 田建华)
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路透首尔4月27日 - 韩国大宇造船周四报告称，四年多来首次实现季度获利，得益于按时交付利润率较高的船舶，以及削减成本措施提振获利。
路透上海4月27日 - 以下为中国2017年已完成发行的企业债具体情况: 发债主体 发行规模 期限 簿记建档日 票面利率 利率区间 主体评级 认购倍数 备注 (亿元人民币) (年) (或招标日) ------------------------------------------------------------------------------------------------ *乌鲁木齐城建 20 4 4/25簿记建档 5.18% 上限5.50% AAA 2.685 第3年末投资者选择权 投资集团小微企业增信集合债 第3年末投资者选择权 ------------------------------------------------------------------------------------------------ 资兴市城市 8 7 4/26簿记建档 6.00% 上限6.00% AA 1.0