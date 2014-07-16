路透基点：台湾味全旗下子公司185亿台币贷款案启动--TRLPC

路透香港7月16日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士指出，牵头行兼簿记行兆丰国际商业银行已为Ting Lv Development Co Ltd启动185亿台币(6.17亿美元)5.5年期贷款案。Ting Lv Development是味全公司的子公司。

该贷款分为65亿台币的A部分、75亿台币的B部分和45亿台币的C部分，A部分用于为2010年的70亿台币贷款再融资，B部分用于支应一项住宅建案，C部分用于一项商用建案。贷款有两项建案的地产作为担保，两件案均位于台湾新北市。

A部分利率为一年期邮政储金利率加码113个基点，B部分和C部分则均为加码125个基点。税前最低利率为2.3%。

承贷35亿台币及以上取得牵头行头衔，且有20个基点的先付费用。承贷25-34亿台币取得联席安排行头衔，有15个基点的费用。承贷10-24亿台币取得参贷行头衔，有8个基点的费用。

8月8日前确认承贷的银行，有3个基点的优惠费用，另有15个基点的承诺费。回覆期限为8月20日。