更新版 1-香港个股：港铁行政总裁韦达诚将提前离任，受高铁香港段工程延误影响

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路透香港7月16日 - 香港铁路营运商--港铁公司 独立董事委员会，就高铁香港段未能如期通车呈交的报告中指出，行政总裁韦达诚及工程总监周大沧对事件的判断力欠佳；同时公司在传讯处理上的失误亦令事件变为企业危机。

港铁同时宣布，韦达诚将于8月15日正式离任，比原来计划明年8月底合约届满后不续约，提早一年离开。现任副行政总裁梁国权将出任署理行政总裁一职，直至公司委任新任行政总裁。至于周大沧，港铁早前已宣布他将于今年10月底退休。

虽然自去年起已有报导指高铁香港段因工程延误将未能如期完成，但直至今年4月，港铁公司始公布该项工程将未能如期在2015年完成，在近年建筑费不断上涨及通胀下，意味着造价高达669亿港元的跨界基建工程有可能进一步超支。

由港铁独立董事委员会进行的调查报告指出，该项目的延误原因繁多，其中一些原因与整体项目有关，但独立董事委员会并未发现有任何证据显示项目管理团队在日常工作中未有依循相关系统和程序。

报告称，由于西九龙总站工程出现延误，项目管理团队于2013年年中提出一个提供载客服务的方案，使项目仍然可以符合与政府协议的所需营运要求。虽然未有将局部通车方案向董事局汇报，但曾将该方案提呈政府，而港铁执行委员会对局部通车方案亦知情。

＂执行委员会未有将局部通车方案向董事局汇报，反映其判断力欠佳，尤其是工程总监与行政总裁。＂报告批评。

此外，报告亦批评港铁在传讯策略及危机管理方面出现问题。至于港铁其后在新闻稿中，将今年3月一场黑色暴雨中被雨水淹浸而损毁的合约编号823A隧道钻挖机(＂樊梨花＂）对工程计划的影响，＂无论在语调或内容方面皆严重夸大＂。

＂尽管高铁香港段的危机起始于延误本身、传讯处理上的失误令延误事件变为企业危机。＂报告称，各种因素导致港铁的公信力严重受损。