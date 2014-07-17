专栏节选：那些年，我们一起经历的12682--今周刊「老谢开讲」

(本文由台湾《今周刊》杂志提供,节选自7月17日出版的当期「老谢开讲」专栏)

里昂证券的澳洲研究部门端出一份台股技术分析报告，指称台股穿越了一九九○年一二六八二点的下降趋势线，正式终结了过去二十四年的空头走势，迎向新的多头行情，目标价上看一五三○○点。这份报告重燃台湾股民对万点行情的期待，也让久违的一二六八二点再度掠上投资人的心坎！

「一二六八二」是台股一个像运动选手高悬很久一直打不破的纪录里程碑！九○年二月，台股以二一六○亿元的超级天量，写下一二六八二．四一点的历史天价，此后，台股随着日本泡沫经济调整，台股从一二六八二点急坠到二四八五点。台股在一年之内指数崩跌万点，很多股民受创惨重，有的从此伤心离场，不再碰股票。

这个令投资人心碎的一二六八二点，如今被一份外资报告重新挑起来，回头重温这一段尘封二十四年的历史往事，也是很有意义的事，尤其是对市场上四、五年级生来说，一九八○年代台湾的疯狂金钱游戏，是一段很值得追忆的往事。

**八○年代后半期，热钱涌入台湾**

八○年代前半期与后半期迥然不同，而一九八五年台湾爆发金融史上最大的十信风暴是一个转捩点，那一年蔡辰洲点燃了十信风暴的火苗，从八五年十信被挤兑，接着国泰信托被接管，台湾的金融业陷入十万火急的信心危机中，当年的行政院长是俞国华、财长是徐立德，成为火线上最核心的救难人物。

不过十信风暴野火被扑灭后，台湾在八五年之后，跟着日本走上资产膨胀之路，当时新台币兑美元从四○．六起一路升值，八六年台湾对美贸易顺差达一七五亿美元，美方强力要求新台币升值，央行为了顾及出口商的竞争力，让台币一天升一分，缓步走上升值之路，却也引发热钱狙击。

热钱算准了台币只升不贬，纷纷涌入台湾，造成台湾钱淹脚目，从八五年起，台币从四○．六元升值到九二年的二十四．五二元才告一段落，在这段新台币升值造成钱潮淹脚目的狂飙时代，台湾股市从八五年的六三六点狂升到九○年二月的一二六八二点，单是加权指数就大涨二十倍；同一时间，台湾的房地产涨幅也很惊人，几乎也是十倍速的上涨。

八○年代炒房的经典之作是八七年国泰人寿以每坪九十万元（那时候已是超级天价），标下南京东路华航旁一块土地，那块地后来兴建六福皇宫，却也揭开了炒房的序幕，台湾房地产在八○年代无限飙涨，到了九○年无壳蜗牛夜宿国泰人寿仁爱路总部广场，引出了政府祭出二二八选择性信用管制，才意外戳破房地产泡沫。

也就是说，从八五年十信风暴后，到九○年台股炒到一二六八二点，是台湾钱淹脚目最狂飙的五年，政府用二二八选择性管制措施抑制炒房，八九年郭婉容担任财长也突然祭出证所税措施，意外引发台股十九天无量重挫，都是八○年代重要插曲。证所税事件是股市狂热前的一项急速冷却暂时休息的措施，但是股市在短暂休息之后，又再狂飙，最后是在全民疯狂中走向崩解的命运，最终的终点是九○年二月的「一二六八二．四一」，这是台股的历史纪录。

台股达到这个极度狂热的点上，创下了几个罕见的历史纪录，一是金融寡占结束前的最后狂舞，在八○年代钞票满天飞舞的年代，加上资产价格狂涨，金融机构在寡占时代创造了非比寻常的天价，当时台湾唯一上市的寿险公司国泰人寿最高股价涨到一九七五元，这个纪录也高悬了二十四年，一直到今年才被大立光打破。

**九○年代金融风暴，重击金融股**

在台股万点行情的年代，台湾有超过六档的个股，股价超过千元，除了国泰人寿的一九七五元外，三商银都逾千元，其中彰银是一一○五元，一银是一一一○元，华南银行最高涨到一一二○元。此外，还有中华开发涨到一○七五元，还有后来并入永丰金控的台北企银，一度涨到一○八○元。台股登上一二六八二点，几乎可以说，金融股才是最重要的旗舰部队，连后来并入兆丰金控的中国商银股价都一度涨到八六八元。

不过这是金融股最后的独舞，九一年在王建煊当财长的时代，一口气开放十六家新银行，银行业寡头垄断的时代结束，加上房市、股市的泡沫双双吹破，金融股股价惨跌，到了九七年亚洲金融风暴，造成银行业超过二兆台币的呆帐，金融股纷纷出现悲惨的低价，像北企在并入永丰金控前最后跌到八元，当年一○八○元，最后只留下一个数字；中华开发最低一度见到五．○七元；国泰人寿后来变成国泰金控，股价最低只有二十四元；当年都上千元的彰银最惨、只剩下九．○六元，华南银行变成华南金控，股价最后只剩下十六．六元，第一银行变成第一金控，股价最低十二．二元。这是金融股的一页沧桑，也代表金融业走过泡沫调整过程的惨痛代价。

除了金融股是一二六八二点行情的中流砥柱外，资产股的群魔乱舞是一二六八二点行情最核心的代表作，八○年代房地产大涨，台湾随着日本股市大涨到三八九五七点而狂舞。当时日本流行一个Ｑ比率，也就是重置成本的观念，在资产价值狂舞的年代，有土斯有财的资产股成为热炒焦点，最具代表性是在高雄六合路的华园饭店，股价最高涨到一○七五元；而八○年生产火柴的台火，因为有士林的土地以及永利证券的股权，股价居然炒到一四二○元，这是不可思议的新天价。

当年几乎所有资产股全都大涨，像高雄鼓山厂有庞大土地的台泥最高涨到三○六元，农林一度狂炒到三八八元，在新庄有地的勤益最高涨到五二五元。像资产最多的饭店股，如万企涨到二一五元，国宾饭店涨到一八二元，六福最高涨到三三○元，第一饭店也涨到二一六元。百货类的欣欣大众股价最高涨到三九五元，三商行最高涨到二七○元；还有很多拥地自重的纺织股，像南洋染整股价最高到二七四元，宏洲炒到二三八元，嘉裕曾涨到二九九元，士林有地的新纺，最高涨到二四九元，士林纸业涨到二六一元。

这是资产股在八○年代创造的梦幻，到了一九九七年前后，台湾房地产业陷入最寒冷的冬天，一直到二○○三年SARS（严重急性呼吸道症候群）袭来，在阿扁政府时代为了抢救房地产，还特别对房地产土地增值税减半征收，当时的资产股也从云端天堂落入地狱般，最惨烈的代表是台火，从一四二○元天价最后只剩下二元；农林最贵的时候三八八元，最惨剩下二．八五元；曾经炒到一○七五元的华园饭店，最后只剩下五．一元；涨到三三○元的六福，最后只剩下五．六五元，这是资产泡沫吹破后留下的残景。

到今天已经将近二十五年了，但资产股元气仍未恢复，像曾经涨到三三○元的六福，如今资产依旧在，且资产价值远甚于股价很多，但六福股价只有十二元左右，相较于潜在有百亿元以上市值的资产，仍显得落寞很多。过去这二十多年间，没有业绩的资产股从此乏人问津，资产不再是股价的助力，必须有业绩当后盾，像台泥当年炒作鼓山厂、基隆厂，后来靠着中国水泥厂台泥国际挹注获利，加上和平电厂的获利，过去五年都可维持EPS（每股盈余）二元以上的获利，今年EPS上看三．五元，台泥股价也站稳四十五元。

二○○○年前后，市场主力阿丁炒高味全，最高股价涨到七十六．五元，阿丁在六十元左右高价转给魏家老四，从此套牢康师傅魏家。这些年康师傅从大陆班师回台，靠着每年一．五元的EPS，终于让味全股价重见六十元，有实力的资产股慢慢爬起来了。

三是九○年代房地产泡沫化，最后都伤及建商及营建股，最具代表性的如国泰建设股价从一八三元，最后惨跌到五．九元；国产从一八一元跌到二．二五元，最惨时，林嘉政交出经营权；八○年代风光一时的太设股价，最高曾涨到一八九元，最后章民强父子经营出了问题，太设股价最惨只剩○．四四元；还有市场主力曾热炒的全坤建设，最高股价涨到四七五元，最后只剩下二．八六元。

**市场转向外资主导**

台湾的房地产泡沫在新台币升值到二十四．五二后回贬，房地产即不支溃败，但最后算总帐是在九七年亚洲金融风暴前后，当时很多建商不支倒地，像侯西峰的国扬建设从二一五元，最惨跌到只剩○．九一元；陈政忠的宏福建设已经下市，很多叱咤风云的建商，都在这场风暴中阵亡。

另一个令人难忘的是，股市狂潮中诞生了很多市场主力，八○年代最具代表性的「四大天王」从老雷（雷伯龙）、阿不拉（游淮银）、威京小沈（沈庆京）、到荣安邱（邱明宏），如今荣安邱已作古；老雷在美国颐养天年，现在已是年近九旬的老人；阿不拉则官司缠身，已退出市场；唯一在市场打滚的只剩下小沈了。

到了九○年代，很多新兴的市场主力，像新巨群的吴祚钦，后来都炒作失败跑了。台股告别一二六八二，也是告别主力的时代。进入二○○○年新世纪，市场的法人崛起，先是自营商与投信，这些年由外资主导一切，外资有税赋上的绝对优势，加上有阵容坚强的研究人员，逐渐成为市场最显着的一股力量。

市场力量改变了，外资主导台股时代来临，今年台股见到九五九三点，最显眼的焦点是大立光，股价最高涨到二六一○元，这是台股从未见过、登峰造极的股价，外资热炒大立光，三○○○元、三二○○元的目标价都喊出来了。

**国泰金领军，资产股开始蠢动**

而引领台股朝万点之路挺进的台积电，涨到一三八元是最大功臣，台积电将市值推升到三．五七兆元，也是台股空前纪录；另外，郭台铭的鸿海涨到一一三元，还原权值几乎超过二○○○年三七五元的时代。这些成长股带领台股已攻坚到万点关前，下一个引领台股攻万点的，可能要借助资产增值的力量，下一棒金融股有可能开启新时代。

金融股如果诉求业绩，可能只有富邦金控使得上力，但是，若加上资产增值题材，国泰金控在金融股地位有如台积电一般，最近台积电休息，国泰金控一鼓作气涨到五十一．九元，富邦金控也创下四十八．六元新高价，金融股有了国泰金与富邦金领军，多头气势完全不一样。于是多年没有重返面额的开发金控也见到十元的价位。

这股资产增值的题材，将是带领台股走上万点的重要力量，有了国泰金领军，八○年代风光过的资产股也会开始蠢动。(完)

注: 1.专栏作者老谢--谢金河，为《今周刊》发行人兼财讯文化事业执行长。