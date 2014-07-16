中国债市：华通路桥短融兑付存不确定性，若无法兑付将成本金违约首单

路透上海7月16日 - 中国民营建筑工程企业--华通路桥集团周三公告称，因公司董事长正协助相关部门调查，将于下周三(23日)到期的短期融资券--13华通路桥CP001 本息兑付面临不确定性。若该短融届时无法兑付，将成中国首单本金违约的债券。

该公司今日在上海清算所发布特别风险提示公告称，因公司董事长正在协助有关部门调查，去年发行的4亿元人民币一年期短期融资券，到期兑付将存在不确定性。

另据联合资信评估公司公告，将华通路桥公司主体评级由AA-、展望稳定调降到BB+、展望为负面，债项评级则从A-1下调到B。

截止2013年末，华通路桥集团司总资产规模为111亿元。13华通路桥CP001于2013年7月22日发行，主承销商为广发银行及国泰君安，该短融发行票面利率为7.3%，到期日为2014年7月23日。