中国债市：华通路桥短融兑付存不确定性，若无法兑付将成本金违约首单

中国金融：高净值人士看好今年股票市场，人民币汇率将保持稳健--报告
路透北京4月27日 - 中国股份制商业银行--兴业银行与波士顿咨询公司（BCG）周四联合发布报告称，高净值人士对今年中国宏观经济和投资形式较为乐观，66%的受访者认为股票市场将保持稳定或上涨；近六成受访者认为人民币汇率将保持稳健甚至上涨。
路透上海7月16日 - 中国民营建筑工程企业--华通路桥集团周三公告称，因公司董事长正协助相关部门调查，将于下周三(23日)到期的短期融资券--13华通路桥CP001 本息兑付面临不确定性。若该短融届时无法兑付，将成中国首单本金违约的债券。
该公司今日在上海清算所发布特别风险提示公告称，因公司董事长正在协助有关部门调查，去年发行的4亿元人民币一年期短期融资券，到期兑付将存在不确定性。
另据联合资信评估公司公告，将华通路桥公司主体评级由AA-、展望稳定调降到BB+、展望为负面，债项评级则从A-1下调到B。
截止2013年末，华通路桥集团司总资产规模为111亿元。13华通路桥CP001于2013年7月22日发行，主承销商为广发银行及国泰君安，该短融发行票面利率为7.3%，到期日为2014年7月23日。
此前陷入经营危机的11超日债 ，于3月份已发生债市首单利息支付违约，该债将于2017年到期，目前超日公司正进行破产重整。(完) (发稿 徐永；审校 张喜良)
路透北京4月27日 - 中国股份制商业银行--兴业银行与波士顿咨询公司（BCG）周四联合发布报告称，高净值人士对今年中国宏观经济和投资形式较为乐观，66%的受访者认为股票市场将保持稳定或上涨；近六成受访者认为人民币汇率将保持稳健甚至上涨。
路透北京4月27日 - 中国保监会周四发布指导意见称，保险业要构建“一带一路”建设保险支持体系，为“一带一路”建设提供全方位的服务和保障；同时加快保险业国际化步伐，推动保险业“一带一路”互联互通。
路透台北4月27日 - 台湾资产最大金控--国泰金控周四称，拟提请股东会授权董事会筹措长期资金，总额不超过500亿台币为原则。