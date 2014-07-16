英国经济：7月家庭的财务状况看法为六个月来最悲观--Markit

路透伦敦7月16日 - 周三公布的调查结果显示，7月英国家庭对自身财务状况的看法为六个月来最悲观，最终会升息的前景是悲观情绪的诱因。

金融数据机构Markit编纂了家庭金融指数，7月指数从6月的42.6降至42.1，因各家庭担心自身的储蓄、债务水平及能否获得信贷。

Markit称，低收入家庭尤其悲观，而最富裕家庭作出了纪录上最乐观的评估。

Markit资深分析师Jack Kennedy称，未来预期指数的微幅下降可能反映了对英央行今年底可能升息的谨慎看法。Jack Kennedy编制了这次调查问卷。

但他称，金融压力仍低于2014年前五年的任一时段。

Kennedy在声明中称，“通胀预期下降及工作活动强力上涨，暗示家庭压力可能正在减少，这或将帮助抵消英央行升息后抵押贷款成本上涨的影响。”(完)