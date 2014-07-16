台湾汇市：台币连四贬创五周半低位，吸引出口商抛汇卖压

* 台币收创五周半收盘低位 * 出口商抛汇卖压涌现 * 明日实质交易区间暂看29.960-30.030 路透台北7月16日 - 台币兑美元 周三连续四个交易日收贬创五周半的 低位；交易员认为，由于美联储主席叶伦国会证词利于国际美元走强，致台币实质交投正式 贬破30元，吸引原先惜售的出口商抛汇卖压涌现，短线台币实质交投料在30元附近整理稍有 支撑。 汇银人士指出，今天表现疲弱的韩元及台股拖累台币续探低位，惟外资午后一改汇出态 势转而汇入，及出口商在台币30元附近抛汇卖需强劲，令台币实质交投贬幅收敛，目前外资 动向仍显反覆仍需持续留意。 〞出口商卖压很多，不可能一天就消化完。〞一位本地大型汇银交易员说。 他们也表示，韩元今日已贬至两个半月收盘低位，市场预期短线央行仍将维持台币区间 偏弱格局，只不过近日暂且消化出口商抛汇卖需，台币实质交投料续处30元附近稍事整理。 台币今收创五周半的低位，前低在6月6日的30.080。交易员预估明日台币实质交投区间 暂看在29.960-30.030。台币今日主要交易区间在29.975-30.012，上日交易区间主要在29.9 40-29.990。 海外无本金交割远期外汇市场(NDF) 方面，一个月天期美元/台币换汇点仍在价平 附近，美元/台币一个月远汇报价 尾盘在29.985/30.005左右，上日纽约盘收 在30.025。 台湾股市周三收低0.88%，表现逊于亚洲区域股市。证券交易所资料显示，外资及陆资 在台股买超12.32亿台币，连续两个交易日买超共计40.46亿台币。 韩元兑美元 周三跌至4月末以来最低水位，此前决策者的言论似乎增加了降息可 能性，但中国经济增长数据鼓舞人心以及出口商买盘提供支撑。 本周余日全球重要经济事件与数据包括： 7/16(三)：欧元区5月贸易收支、美国6月生産者物价指数(PPI)和核心PPI终值、美国6 月工业生産和制造业産出、路透短观调查日本7月制造业景气判断指数、美联储公布经济形 势褐皮书、美联储主席叶伦就货币政策报告在众议院作证、达拉斯联储总裁费希尔在南加州 大学讲话、加拿大央行公布关键政策利率声明和货币政策报告； 7/17(四)：欧元区6月通胀率终值、美国6月房屋开工年率和建筑许可年率、美国一周请 领失业金数据、美国费城联邦储备银行7月制造业指数、圣路易斯联储总裁布拉德就美国经 济与货币政策发表讲话、英国央行副总裁康利夫在金融报告会议上讲话； 7/18(五)：中国6月70个大中城市住宅销售价格月度报告、欧元区5月经常帐、日本央行 发布6月政策会议记录。 环球重要新闻请见 16:00 台币/美元 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日 报价 亿美元 台北外汇经纪公司 30.072 30.042 29.975-30.072 30.060 6.89 8.07 元太外汇经纪公司 30.070 30.040 29.975-30.070 30.057 3.015 2.21 无本金交割远期外汇(NDF) 最新报价 上日现货收盘时水准 美元/台币一个月期 0.000/0.010 0.005/0.015 美元/台币六个月期 -0.120/-0.095 -0.120/-0.110 (完)