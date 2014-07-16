欧洲金融：欧盟领导人拟要求EIB和EBRD两家银行暂停对俄罗斯提供融资

中国钢铁：对海合会发起针对中国产无缝钢管反倾销调查表示担忧--商务部
路透北京4月27日 - 针对近日海湾合作委员会（海合会）对中国出口部分无缝钢管产品发起反倾销调查，中国商务部贸易救济调查局局长王贺军表示，中国对此表示关注，中国相关产业及企业对海合会此举表示担忧。
路透布鲁塞尔7月16日 - 根据路透周三见到的草拟声明，欧盟领导人将阻止两个多国放款机构向俄罗斯的新项目放款，同时也将扩大其他制裁，以回应俄罗斯在乌克兰的行动。
欧洲领导人周三稍晚将在布鲁塞尔举行会议，草拟声明显示，他们将要求欧洲投资银行(EIB)暂停对新的俄罗斯公共部门项目提供融资。
声明指出，欧盟国家也将合力暂停欧洲复兴开发银行(EBRD)对俄罗斯新项目提供融资。
草拟声明称，欧盟亦将扩大冻结资产的范围，针对有损乌克兰主权的企业和其他组织。(完) (编译 王冠中; 审校 艾茂林)
路透北京4月27日 - 针对近日海湾合作委员会（海合会）对中国出口部分无缝钢管产品发起反倾销调查，中国商务部贸易救济调查局局长王贺军表示，中国对此表示关注，中国相关产业及企业对海合会此举表示担忧。
路透北京4月27日 - 中国股份制商业银行--兴业银行与波士顿咨询公司（BCG）周四联合发布报告称，高净值人士对今年中国宏观经济和投资形式较为乐观，66%的受访者认为股票市场将保持稳定或上涨；近六成受访者认为人民币汇率将保持稳健甚至上涨。
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