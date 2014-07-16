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货币新闻 | 2014年 7月 16日 星期三 17:46 BJT

欧洲金融：欧盟领导人拟要求EIB和EBRD两家银行暂停对俄罗斯提供融资

路透布鲁塞尔7月16日 - 根据路透周三见到的草拟声明，欧盟领导人将阻止两个多国放款机构向俄罗斯的新项目放款，同时也将扩大其他制裁，以回应俄罗斯在乌克兰的行动。

欧洲领导人周三稍晚将在布鲁塞尔举行会议，草拟声明显示，他们将要求欧洲投资银行(EIB)暂停对新的俄罗斯公共部门项目提供融资。

声明指出，欧盟国家也将合力暂停欧洲复兴开发银行(EBRD)对俄罗斯新项目提供融资。

草拟声明称，欧盟亦将扩大冻结资产的范围，针对有损乌克兰主权的企业和其他组织。(完) (编译 王冠中; 审校 艾茂林)
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