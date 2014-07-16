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亚洲 | 2014年 7月 16日 星期三 17:21 BJT

中国货币市场：长沙银行今年同业存单额度50亿，27家银行总计1.25万亿

路透上海7月16日 - 中国地方性银行--长沙银行周三公布今年同业存单发行计划，规模为50亿元人民币。至此，已有27家银行披露年度计划，总规模达1.25万亿元。

截至2013年末，长沙银行资产总额1,901.94亿元，当年实现净利润21.8亿元，资本充足率为12.0%，不良贷款率0.65%。联合资信对该行主体信用评级为AA。

以下为各家银行今年的同业存单发行额度明细（单位：亿元）：

发行主体 发行计划额度

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工商银行 1,000

中国银行 1,000

建设银行 1,000

交通银行 800

招商银行 800

中信银行 1,000

兴业银行 1,000

农业银行 500

浦发银行 1,000

国开行 500

浙商银行 100

平安银行 700

上海银行 300

江苏银行 100

北京银行 500

民生银行 500

光大银行 500

华夏银行 600

杭州银行 100

南京银行 100

鄞州银行 30

汇丰银行(中国) 50

绍兴银行 10

宁波银行 200

南昌银行 50

台州银行 10

长沙银行 50

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合计 12,500

中国央行2013年发布同业存单管理暂行办法，存款类金融机构可以在当年发行备案额度内，自行确定每期同业存单的发行金额、期限，但单期金额不得低于5,000万元。上述机构应于每年首只同业存单发行前，向央行备案年度发行计划。发行备案额度实行余额管理，发行人年度内任何时点的同业存单余额均不得超过当年备案额度。 (完) (发稿 李宏薇；审校 张喜良)
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