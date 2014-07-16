更新版 1-《中国已公布新股发行上市日程表》--7月16日

中国金融：高净值人士看好今年股票市场，人民币汇率将保持稳健--报告
路透北京4月27日 - 中国股份制商业银行--兴业银行与波士顿咨询公司（BCG）周四联合发布报告称，高净值人士对今年中国宏观经济和投资形式较为乐观，66%的受访者认为股票市场将保持稳定或上涨；近六成受访者认为人民币汇率将保持稳健甚至上涨。
新股发行 -------------------------------------------------------------------------------------- 网上申购日 证交所 公司名称 申购代码 发行量(万股) 发行价(元) 市盈率(倍) 主承销商 解冻日
7/23 沪 康尼机电 732111 不超过7,230 -- -- 国泰君安 7/28
7/23 沪 长 白 山 732099 不超过6,667 -- -- 安信证券 7/28
7/23 沪 中材节能 732126 不超过8,000 -- -- 光大证券 7/28
7/23 沪 川仪股份 732100 不超过10,000 -- -- 广发证券 7/28
7/23 深 台城制药 002728 不超过2,500 -- -- 国信证券 7/28
7/23 深 天华超净 300390 不超过2,080 -- -- 东海证券 7/28
7/24 沪 会 稽 山 -- 不超过10,000 -- -- 中金公司 7/29
7/24 深 三联虹普 300384 不超过1,334 -- -- 国都证券 7/29
7/24 深 国祯环保 300388 不超过2,206 -- -- 国元证券 7/29
7/24 深 艾 比 森 300389 不超过2,106 -- -- 光大证券 7/29
7/24 深 康跃科技 300391 不超过1,667 -- -- 长城证券 7/29
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暂缓发行 深 奥赛康 300361 5,546.6 72.99 67 中金公司 --
暂缓发行 深 慈铭体检 002710 不超过3,700 -- -- 海通证券 --
暂缓发行 沪 石英股份 603688 不超过5,595 -- -- 中信证券 --
暂缓发行 深 宏良股份 002720 3,710 16.18 15.25 华龙证券 --
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新股上市:
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上市日 证交所 公司名称 股票代码 上市量 发行价(元/股) 市盈率(倍) 主承销商
*7/18 沪 北特科技 603009 2,667 7.01 19.47 海通证券
注: 1.本表包括新股发行及上市。
2.*代表有新增。(完) (发稿 张晓翀；审校 黄凯)
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