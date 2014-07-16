中国金融：央行上海总部发放首批支小再贷款，金额5亿元

中国金融：高净值人士看好今年股票市场，人民币汇率将保持稳健--报告
路透北京4月27日 - 中国股份制商业银行--兴业银行与波士顿咨询公司（BCG）周四联合发布报告称，高净值人士对今年中国宏观经济和投资形式较为乐观，66%的受访者认为股票市场将保持稳定或上涨；近六成受访者认为人民币汇率将保持稳健甚至上涨。
路透上海7月16日 - 中国央行上海总部周三表示，为引导金融机构加大小微企业信贷投放，人民银行上海分行与上海农商银行签订不超过10亿元人民币的支小再贷款授信协议，并于今日办理首批5亿元，期限一年的支小再贷款业务。
央行上海总部的新闻稿称，根据授信协议，支小再贷款资金将全部定向用于上海市科技、文化、支农等重点领域及薄弱环节的小微企业信贷投放，并通过杠杆化运作机制实现政策性资金和商业银行自有资金相互配合，放大政策支持效果。
上海农商银行作为上海地区小微企业贷款客户和放贷金额最多的银行之一，截至6月末，小微企业贷款余额达1,031.29亿元，同比增长15.4%，较年初新增100.73亿元。
中国人民银行于3月下发《关于开办支小再贷款，支持扩大小微企业信贷投放的通知》，正式在信贷政策支持再贷款类别下创设支小再贷款，专门用于支持金融机构扩大小微企业信贷投放，全国支小再贷款额度共500亿元。
支小再贷款发放对象为小型城市商业银行、农村商业银行、农村合作银行和村镇银行等四类地方性法人金融机构。期限含三个月、六个月和一年三档，可展期两次，最长可达三年，利率在贷款基准利率基础上减点确定。(完) (发稿 李宏薇；审校 张喜良)
路透北京4月27日 - 中国股份制商业银行--兴业银行与波士顿咨询公司（BCG）周四联合发布报告称，高净值人士对今年中国宏观经济和投资形式较为乐观，66%的受访者认为股票市场将保持稳定或上涨；近六成受访者认为人民币汇率将保持稳健甚至上涨。
路透北京4月27日 - 中国保监会周四发布指导意见称，保险业要构建“一带一路”建设保险支持体系，为“一带一路”建设提供全方位的服务和保障；同时加快保险业国际化步伐，推动保险业“一带一路”互联互通。
路透台北4月27日 - 台湾资产最大金控--国泰金控周四称，拟提请股东会授权董事会筹措长期资金，总额不超过500亿台币为原则。