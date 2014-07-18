《台湾金融市场一周展望》股汇先行回档修正，马航事件再添波澜

* 股汇先行回档修正，且待突发事件考验

* 美股若续挫难免拖累台股疲弱整理

* 台币关注外资现金股利资金动向

* 公债仍端视美债走势而定

记者 詹静宜

路透台北7月18日 - 台湾股汇市本周先行回档修正，却遇马航客机在乌克兰疑遭击落的突发事件拖累美股重挫，恐为下周股汇表现再添波澜。

周四一架马来西亚航空的客机在乌克兰东部疑似遭击落，造成机上295人全部丧生，让乌克兰政府与亲俄叛军的冲突猛然升温。乌克兰危机已经导致俄罗斯与西方国家之间几乎达到剑拔弩张的地步。

在欧美对俄罗斯祭出经济制裁之际，爆发马航击落事件，引发全球金融市场高度关注，元富投顾总经理刘坤鍚认为，目前看来此为单一事件影响，也非区域战争的问题，后续再观察事件演变，重点在美俄关系的变化，若国际股市受此影响而持续疲弱，台股也难独善其身。

“原本台股短线修正有机会止稳，但现在要等这个事件度过后才能算。” 他说。

不过，他表示，台股周五表现优于预期，也较其他国际股市为稳，并未产生过度卖压，目前多方企图重新站回月线9,420点上方，初估今日9,335点的盘中低位应是短线底部支撑，下周台股指数区间暂看在9,335-9,470点间。

富邦投顾总经理萧乾祥也表示，马航击落事件对台股影响应该不大，影响比较大的是欧美怎样经济制裁俄罗斯，对原物料价格走势较具影响。

他称，台股涨多迄今皆未见比较明显的回档，在此就藉着一些事件回档，像是这两天的权值股台积电 及股王大立光 的法说会解读不同而带动指数拉回修正。

他并提及，短线台股要观察台币升贬了解外资资金动向，外资在台股指数9,500点附近进出资金比较小，且外资在周三台指期结算后的部位也由多转空、借券金额续处高档，外资是否还有什么力道能把指数往上推。

他预估短线台股指数区间落在季线9,156点至月线9,420点间。

此外，台湾上市柜公司将于8月14日前公布财报，富兰克林华美投信表示，由于今年台湾经济表现不差，整体上市公司获利也持续成长，对台股后市仍持正面看法，电子股因本波上涨幅度较大，短期卖压涌现势必影响指数表现，预料7月底前指数将在9,500点至季线间盘整，待8月中旬财报公布后，走势将更多明朗。

台股周五小跌0.08%，周K线连续两周收黑，周线下跌94.87点，收报9,400.97点。

**今年电子股除息行情欠佳**

原先市场期待指标股台积电带动除息行情，结果台积电周一除息3台币，但填息动能不足反成贴息。富邦投顾萧乾祥便指出，今年包括台积电、联发科 都是贴息，显然台股略见回档修正压力，短线台股料从波段高点回档200-300点，后续检视电子股财报的前景是否真如预期的好。

他表示，台积电及联发科在除息前已累积一段涨幅，在相对高点除息才会出现贴息的情况，若是除息前股价未见表现的个股，除息后反而会有波段涨幅。

统一投信基金经理人朱文燕也分析道，法人对电子股持股水位高，再加上进入财报季，心态转趋保守，消息面造成的不安随时会引发短线获利了结卖压。

“台股只要来到9,500点附近就涨不动，并非基本面不佳而是筹码面问题。”朱文燕说。

她认为，台股这波从高点拉回，电子指数跌4%，主要卖压来自涨多的电子股，下周台股观察重点仍在企业财报，尤其是美国重量级公司包括微软 、苹果 、亚马逊 都预计在下周公布获利与财测，与台湾相关电子产业与供应链高度相关，将牵动电子股表现。

相较于电子权值股成本周空方箭靶，金融股成近期撑盘要角，富兰克林华美投信经理人杨金峰表示，金控公司上半年整体净获利较去年同期成长47%，表现比预估的更好，在电子股本益比相对偏高且获利了结卖压较大下，资金确实有部分移转至金融股的迹象。

他看好金融股在业绩亮丽与政府作多加持下，后续仍有表现机会，尤其以寿险比重高的金控公司为首选。

**台币关注外资动向**

台币 市场部分，时序陆续进入现金股利发放高峰，且台股连续三个交易日收跌，市场对外资现金股利汇出的心理预期升温，本周台币实质交投大致趋弱在29.97-30元附近。

展望下周，交易员认为，因应马航击落事件的避险交易需求，部分外资偏向买汇，使台币主交投区间偏弱，惟出口商在台币30元上方抛汇卖压强劲，且尽管美股上日重挫，台股盘初仍在平盘附近游走，料短线台币实质交投暂在29.98-30元附近整理。

〞行情要沉寂一阵子，贬破30就出口商一堆。〞一位本地大型公营银行交易员说。

交易员亦指出，马航击落事件后推升国际油价走高，若油价持续飙高，台湾央行将会为抑制通膨而收敛台币贬势，料台币也不会因外资现金股利汇出而大幅走贬。

美国原油期货周五亚洲早盘涨向每桶104美元，昨日受马航客机在乌克兰东部疑似被击落的消息影响，油价跳涨了2美元。

不过，统一投信朱文燕表示，马航飞机遭袭击事件是国际政治问题由来已久，至于对油价影响应属短期效应，因推升油价大幅走高的主要原因，还是经济面与需求面，目前美国与全球景气是缓慢复苏，估计油价走高进而推升通膨的机率低。

市场关注外资现金股利所得流向，交易员表示，7月底至8月初外资偏向汇出现金股利，但目前外资在台股指数高档附近稍有调节，并未见上百亿台币卖超台股的钜量，也未见资金明显汇出，市场仍静待外资明确的资金动向。

台湾上市公司自7月下旬将密集发放现金股利。下周起至月底有台塑化 、国泰金 、台达电 、联发科 等重量级公司股利发放，总额超过千亿台币。 根据路透初步统计，今年发放最大额现金股利企业为台积电 ，高达777.86亿台币的现金股利，将于8月6日发放。

交易员普遍预估下周台币主要交易区间暂看在29.980-30.050。

**公债市场观望美债后市**

台债周五虽因马来西亚客机在乌克兰疑被击落的避险需求牵动，殖利率略见下滑。不过6月因筹码紊乱走空的惨痛教训仍在，多方不敢轻举妄动。

展望下周，交易商认为，首要观察美国指标10年公债 殖利率在跌至5月中来最低水准后，是否仍有实力持续缓下。再来则是看仍在相对高档的台股 ，是否会持续回档修正。

此外，交易商也提及，不计入寿险业海外投资的国际板美元债，后续发行与定价的状况如何，将会牵动月底20及30年公债的标售结果，预料在相关变数厘清前，债市殖利率将区间震荡整理，五年券103/10期公债交易区间先看1.15-1.23%；103/6期则看1.60-1.63%。

〞前几波都被烫到，现在大家不敢轻举妄动。〞一位票券商交易员说。

另一证券商交易主管认为，盘势还是需要时间整理，今日不少银行、票券商趁殖利率走低砍出筹码，显示出大家对后市看法依旧保守。

一外商银行交易员则称，下周台债仍会关注长券受美元债资金排挤效应的影响，目前市场有人认为影响程度不大，也有人认为会冲击寿险的长券胃纳，实际状况如何，可能要等到月底标债时才会清楚。