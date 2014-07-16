全球金属：汇丰控股调降2014年铜价预估至每吨7,100美元

中国钢铁：对海合会发起针对中国产无缝钢管反倾销调查表示担忧--商务部
路透北京4月27日 - 针对近日海湾合作委员会（海合会）对中国出口部分无缝钢管产品发起反倾销调查，中国商务部贸易救济调查局局长王贺军表示，中国对此表示关注，中国相关产业及企业对海合会此举表示担忧。
路透7月16日 - 汇丰控股(HSBC)表示：
* 预期2014年铝平均价格为每吨1,875美元
* 把2015年铝平均价格预估提高至每吨2,065美元
* 把2014年锌平均价格预估提高到每吨2,140美元
* 把2015年锌平均价格预估提高到每吨2,350美元
* 把2014年铜价预估调降2%至每吨7,100美元
路透北京4月27日 - 针对近日海湾合作委员会（海合会）对中国出口部分无缝钢管产品发起反倾销调查，中国商务部贸易救济调查局局长王贺军表示，中国对此表示关注，中国相关产业及企业对海合会此举表示担忧。
路透北京4月27日 - 中国股份制商业银行--兴业银行与波士顿咨询公司（BCG）周四联合发布报告称，高净值人士对今年中国宏观经济和投资形式较为乐观，66%的受访者认为股票市场将保持稳定或上涨；近六成受访者认为人民币汇率将保持稳健甚至上涨。
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