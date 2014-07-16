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货币新闻 | 2014年 7月 16日 星期三 18:19 BJT

全球金属：汇丰控股调降2014年铜价预估至每吨7,100美元

路透7月16日 - 汇丰控股(HSBC)表示：

* 预期2014年铝平均价格为每吨1,875美元

* 把2015年铝平均价格预估提高至每吨2,065美元

* 把2014年锌平均价格预估提高到每吨2,140美元

* 把2015年锌平均价格预估提高到每吨2,350美元

* 把2014年铜价预估调降2%至每吨7,100美元
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