欧洲汇市：英镑小跌，英国薪资数据逊于预期

巴股业绩：淡水河谷第一季净利不及预期，因暴雨妨碍关键矿山的产出
路透巴西圣保罗4月27日 - 全球最大铁矿石生产商--巴西淡水河谷第一季净利不及预期，受暴雨妨碍一个关键矿山的产出及财务支出增加影响。
不过周三数据显示，截至5月的三个月平均每周薪资所得(包括奖金)较上年同期增长0.3%(预估为增长0.5%)，为2009年3-5月金融危机顶点以来最慢。
数据发布后，英镑跌至盘中低点1.7113美元，最新报1.7130，盘中跌0.1%。英镑兑欧元 略微走强至0.7905英镑。
“市场对数据的即刻反应是下跌，”法国巴黎银行(BNP Paribas)外汇策略师Kiran Kowshik表示。
“但我们认为那不是主要信息。就业市场继续趋紧，昨天数据也告诉我们英国是通胀回升的少数市场之一，升息有可能发生。”
散户交易平台FXTM的首席市场分析师Jameel Ahmad表示，“只要恰当的基本面因素产生合力，这波涨势就可能还没有结束。”
“下一重要阻力位在1.7250美元。这个价位可能需要更多时间才能触及，但英镑/美元多头迄今表现得都很有韧性。”(完)
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