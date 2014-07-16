CNH动态：人民币即期受GDP超预期提振，市场人气有改善

中国金融：高净值人士看好今年股票市场，人民币汇率将保持稳健--报告
路透北京4月27日 - 中国股份制商业银行--兴业银行与波士顿咨询公司（BCG）周四联合发布报告称，高净值人士对今年中国宏观经济和投资形式较为乐观，66%的受访者认为股票市场将保持稳定或上涨；近六成受访者认为人民币汇率将保持稳健甚至上涨。
路透香港7月16日 - 受中国二季度GDP增速超市场预期的提振，离岸人民币现汇 周三小幅上涨。数据发布后，即期市场人气有所改善，人民币远汇亦结束两日连跌，不少市场人士认为，人民币对美元汇率贬值空间已较小。
市场人士指出，尽管周三中国央行将人民币中间价下调0.07%至6.1535元，已连续第四天低开，并为7月4日以来最大下调幅度。然离岸即期在中国国家统计局公布GDP数据后，市场做多人民币热情明显高涨。
“人民币对美元中间价虽然低了很多，但10点宏观数据一出来，即期就开始一路小涨。”一中资行人士说，今天的GDP数据证明在一系列定向措施推出后，中国经济有所复苏，人民币今年下半年预计会重拾升势。
受工业和投资增速回升带动，中国二季度经济增速小幅反弹并站上7.5%。稳增长政策将持续发挥效力，随着出口好转和内需趋稳，下半年经济料将“平着走”，实现全年7.5%左右的增长目标可能性偏大。
海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.2575/2618,较上一交易日涨0.06%。
本地时间下午5:47时，离岸人民币现汇 尾盘报6.2080，较上日上涨72点子或0.12%，上日尾盘在6.2152。
境内人民币兑美元即期 收高至6.2047，终结此前连续四日跌势。
美元兑一篮子主要货币 周三触及一个月高点，因美联储主席叶伦在国会表示，如果就业市场好转快于预期，美联储可能比市场预期更早加息。（完）
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人民币外汇期权 (记者 赵红梅; 审校 张喜良)
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