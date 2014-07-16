路透基点：浙江康恩贝制药取得4.70亿元人民币贷款，支应股权收购

路透香港7月16日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士指出，上海挂牌的浙江康恩贝已完成4.70亿元人民币(7,600万美元)三年期贷款，用于收购一家贵州制药公司的51%股权。

该贷款分为3亿元人民币的A部分，和1.70亿元人民币的B部分。A部分贷款由牵头行兼簿记行中信银行提供，B部分由交通银行提供。

贷款利率为中国人行利率的100%，有六个月的宽限期，之后分六个半年等额偿还。贷款有一年的提取期限。

签约在7月11日进行。