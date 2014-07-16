欧洲个股：宝马汽车中国工厂产能未来两年将提升至40万辆--CFO

中国金融：高净值人士看好今年股票市场，人民币汇率将保持稳健--报告
路透北京4月27日 - 中国股份制商业银行--兴业银行与波士顿咨询公司（BCG）周四联合发布报告称，高净值人士对今年中国宏观经济和投资形式较为乐观，66%的受访者认为股票市场将保持稳定或上涨；近六成受访者认为人民币汇率将保持稳健甚至上涨。
路透柏林7月16日 - 德国豪华汽车生产商宝马汽车(BMW) 财务总监(CFO)Friedrich Eichiner周三表示，公司计划未来两年将在中国两家工厂的产能提升至40万辆。
Eichiner在为北京讲话准备的发言稿中称，宝马汽车在中国生产的车型将从三款增加至六款。
“我们正在致力于满足中国客户的需求和期望，”Eichiner说。
据宝马汽车称，位于中国大东和铁西的两家工厂目前产能约为30万辆。(完)
(编译 艾茂林; 审校 张涛)
路透北京4月27日 - 中国股份制商业银行--兴业银行与波士顿咨询公司（BCG）周四联合发布报告称，高净值人士对今年中国宏观经济和投资形式较为乐观，66%的受访者认为股票市场将保持稳定或上涨；近六成受访者认为人民币汇率将保持稳健甚至上涨。
路透北京4月27日 - 中国保监会周四发布指导意见称，保险业要构建“一带一路”建设保险支持体系，为“一带一路”建设提供全方位的服务和保障；同时加快保险业国际化步伐，推动保险业“一带一路”互联互通。
路透台北4月27日 - 台湾资产最大金控--国泰金控周四称，拟提请股东会授权董事会筹措长期资金，总额不超过500亿台币为原则。