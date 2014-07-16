英国经济：失业率下滑但薪资增速降至纪录低位，央行升息压力减轻

英国国家统计局周三公布，3-5月失业率从前月的6.6%降至6.5%，大幅低于去年同期的7.8%。

失业率符合路透调查预期，为2008年10-12月以来最低，当时全球金融危机正愈演愈烈。

不过薪资数据疲软，支撑了英国央行的观点--复苏持续的同时，物价压力可能不会大幅回升。

截至5月的三个月平均每周薪资所得(包括奖金)较上年同期增长0.3%，为五年最低。

这低于路透调查预估的增长0.5%，并且逊于2-4月的同比增长0.8%。