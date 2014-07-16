英国经济：失业率下滑但薪资增速降至纪录低位，央行升息压力减轻

中国金融：高净值人士看好今年股票市场，人民币汇率将保持稳健--报告
路透北京4月27日 - 中国股份制商业银行--兴业银行与波士顿咨询公司（BCG）周四联合发布报告称，高净值人士对今年中国宏观经济和投资形式较为乐观，66%的受访者认为股票市场将保持稳定或上涨；近六成受访者认为人民币汇率将保持稳健甚至上涨。
英国国家统计局周三公布，3-5月失业率从前月的6.6%降至6.5%，大幅低于去年同期的7.8%。
失业率符合路透调查预期，为2008年10-12月以来最低，当时全球金融危机正愈演愈烈。
不过薪资数据疲软，支撑了英国央行的观点--复苏持续的同时，物价压力可能不会大幅回升。
截至5月的三个月平均每周薪资所得(包括奖金)较上年同期增长0.3%，为五年最低。
这低于路透调查预估的增长0.5%，并且逊于2-4月的同比增长0.8%。
英国央行预计今年薪资增速为2.5%，高于2013年整体增速1.25%，但仍远低于危机前4.5%的平均水平。(完) (编译 蔡美珍/朱晓军；审校 孙茉莉/艾茂林)
路透北京4月27日 - 中国股份制商业银行--兴业银行与波士顿咨询公司（BCG）周四联合发布报告称，高净值人士对今年中国宏观经济和投资形式较为乐观，66%的受访者认为股票市场将保持稳定或上涨；近六成受访者认为人民币汇率将保持稳健甚至上涨。
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