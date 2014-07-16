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货币新闻 | 2014年 7月 16日 星期三 18:19 BJT

全球金融：欧洲央行称欧元去年在全球外汇储备中的比重下滑

路透法兰克福7月16日 - 欧洲央行周三表示，欧元作为全球外汇储备的比重在去年进一步下滑，因各国央行看来在将储备多元化，然而外资对欧元区的投资则增加。

欧洲央行在“欧元的国际角色”(The International Role of the Euro)报告中称，经汇率调整，2013年底欧元在全球外汇储备中的比重为24.4%，较2012年底下滑0.9个百分点。

欧元仍是第二重要的储备货币，仅次于美元，美元在全球外汇储备中的比重为61.2%，与上年持平。欧元的储备比重小幅下滑，延续了2010年中以来的下降趋势。

“欧元在全球外汇储备中的比重在2013年持续下滑，”欧洲央行在该报告中称。

“美元的比重大致持平，澳元和加元的比重则进一步增加，可能反映出各国央行进一步将储备多元化、增加非传统储备货币的意图，”欧洲央行称。(完) (编译 王冠中; 审校 孙茉莉)
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