全球金融：欧洲央行称欧元去年在全球外汇储备中的比重下滑

中国钢铁：对海合会发起针对中国产无缝钢管反倾销调查表示担忧--商务部
路透北京4月27日 - 针对近日海湾合作委员会（海合会）对中国出口部分无缝钢管产品发起反倾销调查，中国商务部贸易救济调查局局长王贺军表示，中国对此表示关注，中国相关产业及企业对海合会此举表示担忧。
路透法兰克福7月16日 - 欧洲央行周三表示，欧元作为全球外汇储备的比重在去年进一步下滑，因各国央行看来在将储备多元化，然而外资对欧元区的投资则增加。
欧洲央行在“欧元的国际角色”(The International Role of the Euro)报告中称，经汇率调整，2013年底欧元在全球外汇储备中的比重为24.4%，较2012年底下滑0.9个百分点。
欧元仍是第二重要的储备货币，仅次于美元，美元在全球外汇储备中的比重为61.2%，与上年持平。欧元的储备比重小幅下滑，延续了2010年中以来的下降趋势。
“欧元在全球外汇储备中的比重在2013年持续下滑，”欧洲央行在该报告中称。
“美元的比重大致持平，澳元和加元的比重则进一步增加，可能反映出各国央行进一步将储备多元化、增加非传统储备货币的意图，”欧洲央行称。(完) (编译 王冠中; 审校 孙茉莉)
路透北京4月27日 - 针对近日海湾合作委员会（海合会）对中国出口部分无缝钢管产品发起反倾销调查，中国商务部贸易救济调查局局长王贺军表示，中国对此表示关注，中国相关产业及企业对海合会此举表示担忧。
路透北京4月27日 - 中国股份制商业银行--兴业银行与波士顿咨询公司（BCG）周四联合发布报告称，高净值人士对今年中国宏观经济和投资形式较为乐观，66%的受访者认为股票市场将保持稳定或上涨；近六成受访者认为人民币汇率将保持稳健甚至上涨。
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