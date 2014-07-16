全球金属：伦敦黄金定盘价预计将很快进行改革--消息

中国金融：高净值人士看好今年股票市场，人民币汇率将保持稳健--报告
路透北京4月27日 - 中国股份制商业银行--兴业银行与波士顿咨询公司（BCG）周四联合发布报告称，高净值人士对今年中国宏观经济和投资形式较为乐观，66%的受访者认为股票市场将保持稳定或上涨；近六成受访者认为人民币汇率将保持稳健甚至上涨。
路透伦敦7月16日 - 知情人士周三表示，预计在实施监管金融基准新规之前，将会很快发布关于彻底改革黄金指标价格体系的声明。该价格体系已经持续长达一个世纪。
消息人士称，对现有黄金“定盘价”的改革可能包括新的参与方行为准则和指定独立主席。定盘价是四家银行之间每日两次的竞价得出，通过电话进行。
消息人士还表示，伦敦黄金定价公司(London Gold Fixing Company)还会征求管理定价程序的提议，类似于今年稍早用于白银定盘价寻找新运营商的程序。
芝加哥商业交易所集团(CME Group) 和汤森路透 上周被任命为白银的电子定盘价的新运营商，外界将此举视为贵金属定价将进行全面性改革的前奏。
迄今，黄金基准价格的设定权归于伦敦黄金定价公司。该公司由四家参与定盘的银行组成--加拿大丰业银行(Bank of Nova Scotia)、汇丰控股 、法国兴业银行(Societe Generale) 和巴克莱(Barclays) 。
该公司发言人拒绝置评。(完) (编译 朱晓军；审校 田建华)
路透北京4月27日 - 中国股份制商业银行--兴业银行与波士顿咨询公司（BCG）周四联合发布报告称，高净值人士对今年中国宏观经济和投资形式较为乐观，66%的受访者认为股票市场将保持稳定或上涨；近六成受访者认为人民币汇率将保持稳健甚至上涨。
路透北京4月27日 - 中国保监会周四发布指导意见称，保险业要构建“一带一路”建设保险支持体系，为“一带一路”建设提供全方位的服务和保障；同时加快保险业国际化步伐，推动保险业“一带一路”互联互通。
路透台北4月27日 - 台湾资产最大金控--国泰金控周四称，拟提请股东会授权董事会筹措长期资金，总额不超过500亿台币为原则。