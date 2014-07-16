全球金属：伦敦黄金定盘价预计将很快进行改革--消息

路透伦敦7月16日 - 知情人士周三表示，预计在实施监管金融基准新规之前，将会很快发布关于彻底改革黄金指标价格体系的声明。该价格体系已经持续长达一个世纪。

消息人士称，对现有黄金“定盘价”的改革可能包括新的参与方行为准则和指定独立主席。定盘价是四家银行之间每日两次的竞价得出，通过电话进行。

消息人士还表示，伦敦黄金定价公司(London Gold Fixing Company)还会征求管理定价程序的提议，类似于今年稍早用于白银定盘价寻找新运营商的程序。

芝加哥商业交易所集团(CME Group) 和汤森路透 上周被任命为白银的电子定盘价的新运营商，外界将此举视为贵金属定价将进行全面性改革的前奏。

迄今，黄金基准价格的设定权归于伦敦黄金定价公司。该公司由四家参与定盘的银行组成--加拿大丰业银行(Bank of Nova Scotia)、汇丰控股 、法国兴业银行(Societe Generale) 和巴克莱(Barclays) 。