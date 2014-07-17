重温稿-台湾货币市场：短率持平上日，月中宽裕市况延续

* 短率持平上日，无明显变化

* 跨月资金供应不成问题

* 叶伦宽松基调令短率稳定度提高

记者 林妙容

路透台北7月16日 - 台湾银行间短率周三稳定无波。市场人士指出，时序还在月中，市场宽松的基调不变，钱多令利率持于近期区间不变，银行去化资金选择不多，除向票券商少量买票外，即是等待申报央行存单。

市场资金调度人士表示，市场此前一度担心短率是否受到长率端利率浮动的影响而有上行的可能，但在273天国库券标低，且上日美国联邦储备理事会主席叶伦的鸽派言论后，市场对短率的稳定更加有信心，利率走高不易。跨月资金的利率供应约在0.45-0.46%之间。

〞市场对资金的需求没有很高，这个月不会再紧到哪里去。〞一位大型银行交易员说。

此外，在申报央行存单部分，市场人士指出，包括隔夜冲销在内的存单收受力道不弱，部分个别银行虽未全数收齐，但亦不至于大幅影响市况。预料本周其他交易日的市况都将稳定平顺。

下周起至月底有台塑化 、国泰金 、台达电 、联发科 等重要公司股利发放，总额超过千亿台币。

银行间隔夜拆款加权平均利率 报0.387%，同上日；今日区间在0.295-0.400%，亦与上日相同；一周拆款利率区间在0.380-0.450%，上日也在相同区间。

**短票利率持在近期水位**

短票市场方面，今日发票量没有明显增加，银行端虽因钱多有较高的买票意愿，但因发票量不足难提高配置。利率部分则维持既有水准，波动度较小。

一大型票券商交易员指出，市况稳定令利率没有变化空间，且企业发放现金股利的影响目前看来并不大，预料短期内短票利率都将维持在当前的水准。

与银行承作的30天自保短票利率今日成交仍以0.59%-0.60%为主，与上日相同。根据台湾集保的资料，7月15日的30天自保短票买卖断平均成交利率0.593%。

台湾央行周三公布，共发行2,276.25亿台币存单，与今日存单到期金额2,339.75亿相较，存单发行余额减少63.5亿。 周四央行存单到期金额2,220.3亿台币，周五为802.5亿。

拆款中心资料 显示，周三超额准备为负185亿台币，累积超额准备为负2,259亿台币、加计前期1%的超额准备为负1,279亿台币。

**RP利率稳定**

台湾债券市场附买回(RP)利率大致稳定。交易员表示，月中过后市场资金依旧稳中偏宽，投信、寿险仍有买券需求，利率成交在既有区间。

不过他们指出，还是要观察近日外资的动向，以及股市一旦因外资持续汇出自高点回档修正产生的效应。

〞这几天都没什么资金缺口，续做为主。〞一位证券商交易员说。

他表示，本周五因有400亿台币的五年公债交割，得标比重高的证券与银行业资金需求较大，可能对调度略有影响，但不会让利率产生变化。

今日证券商10天内公债的附买回利率主要成交区间在0.53-0.54%；30天内公司债RP利率主要交投在0.63-0.65%，上日大致相同。

主要大型票券商10天左右公债附买回利率成交在0.40-0.50%；10天左右公司债附买回利率成交在0.54-0.55%；极短天期公司债利率在0.46-0.48%。也同上日。