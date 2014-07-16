国际油市：亚洲燃料油价差走软，因需求没有大幅增长

路透新加坡7月16日 - 亚洲180-cst与380-cst燃料油价差周三双双走软，因需求疲弱持续打压市场，尽管供应趋紧。

路透数据显示，180-cst较新加坡现货报价贴水扩大至逾两个月低点每吨2.50美元，380-cst较新加坡现货报价下降0.30美元，至每吨1.03美元。

交易商称，尽管燃料油价格下跌，但需求并未大幅上涨。

新加坡一交易商称，“需求一直不温不火，根本没有什么惊喜，”

新加坡6月船用燃料油销售连续第二个月下降，至337万吨，为三个月来最低。

新加坡现货市场达成五笔交易。 摩科瑞向维多售出2万吨180-cst燃料油，运期为8月11-15日，价格为较新加坡现货价每吨贴水2.50美元。(完)

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