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债券 | 2014年 7月 16日 星期三 18:48 BJT

美股业绩：贝莱德第二季获利增长11%，受助于市场走强

路透纽约7月16日 - 全球最大资产管理公司贝莱德 周三公布，第二季获利增长11%，市场走强帮助资金流入该公司各个资产类别的产品。

贝莱德公布第二季净利为8.08亿美元，合每股盈余(EPS)4.72美元，上年同期分别为7.29亿美元和4.19美元。(完)
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