全球商业：企业全球市场扩张选择，中国及香港分列第三、四位--调查

路透香港7月16日 - 英国电讯公司 周三发布调查报告显示，中国及香港在企业选择全球扩张市场中，分别排行第三及四位，仅次于美国及英国。

报告指出，潜在客户群、居民收入水平及IT业的劳动力资源是企业选择在中国扩张的因素；而香港的税制及管治，以及居民的富裕程度及可支配收入、潜在客户群则是吸引他们的原因。此外，中港之间的特殊关系也成为投资者考虑的因素。

报告还分析阻碍公司进军世界市场的原因，包括缺乏技术支持、内部的人事问题、政府政策限制、及竞争对手。

英国电讯中东及亚非地区董事长凯文.泰勒(Kevin Taylor) 在报告会上称，“这些国家或地区被看好不仅因为它们的经济增长潜力，也因为公司的企业文化可以同数码基建及监管很好地结合。”

此报告共调查全球13个地区共1,150位商务决策人，包括公司在国际市场的发展，及发展中的阻碍因素。75%的公司将主要考虑海外市场的潜在增长机会，硬件设施、IT劳动力及通讯设施也是重要因素。

英国电讯还指出，91%的公司将那些“数字优先”（Digital-first）的国家和地区作为全球业务推广的首选，意指看好高速网络覆盖全国的经济体。