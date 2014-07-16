重温稿-中国经济：必须保证完成今年经济社会发展主要目标任务--国务院

中国房地产：紧缩政策下房企融资需双管齐下，证券化潜力巨大--仲量联行
路透北京4月27日 - 国际物业顾问--仲量联行周四表示，考虑到中国房地产政策趋紧，房企融资难度将进一步加大，商业抵押担保证券（CMBS）等新兴融资方式面临发展机遇，房地产投资信托基金（REITs）则面临租金收益率低等障碍，短期难有突破。
路透北京7月16日 - 中国国务院总理李克强周三主持召开国务院常务会议，会议强调，今年政府工作报告确定的经济社会发展主要目标任务必须保证完成。要在落实定向调控措施上持续发力，加快金融支持实体经济特别是小微企业和“三农”(农业、农村和农民)有关政策落实。
中国政府网引述会议内容称，要在缓解企业融资难、融资贵问题上尽快见到实效。加快前期工作，落实配套资金等相关条件，推进铁路、城市基础设施、重大水利工程等建设。
同时，做好政策配套和协调，促进外贸稳定增长，推动节能环保、信息消费、养老、健康、文化创意和设计等产业发展；加快棚户区改造、新型城镇化等建设。
会议还称，今年要继续突出抓好简政放权、放管结合，把取消下放行政审批事项的计划铆死、砸实，进一步提高“含金量”；要全部取消非行政许可审批，并不得违规转入内部审批。
此外，要加快投融资体制改革，推出和落实更多向社会资本开放的项目。“打通政策出台实施的‘最先一公里’和政策落地的‘最后一公里’，有效减少中间环节，充分激发市场活力和社会创造力。
会议并指出，要在建立督查长效机制上用心下力。各地区、各部门要构建常态化督查机制，加强上下联动和工作协调，建立第三方评估制度，接受社会评议和监督。对督查发现的问题，既要依法依规追责问责，又要列出清单，明确时限、落实责任、逐项整改，兑现承诺。
会议重申，对于需要细化配套措施的，要限期出台；落实条件不完全具备的，要促进尽快到位；协调机制不健全的，要抓紧建立机制、明确责任人，同时加快完善相关法规制度。整改情况要限期报告国务院，确保政策措施全面落实到位。
受工业和投资增速回升带动，中国二季度经济增速小幅反弹并站上7.5%。稳增长政策将持续发挥效力，随着出口好转和内需趋稳，下半年经济料将“平着走”，实现全年7.5%左右的增长目标可能性偏大。 (完) (发稿 张晓翀；审校 张喜良)
路透北京4月27日 - 国际物业顾问--仲量联行周四表示，考虑到中国房地产政策趋紧，房企融资难度将进一步加大，商业抵押担保证券（CMBS）等新兴融资方式面临发展机遇，房地产投资信托基金（REITs）则面临租金收益率低等障碍，短期难有突破。
* 短率靠向区间低位，短票利率低位则续跌 * 资金需求依旧不振，票券商月底缺口仍小 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 董永年 路透台北4月27日 - 台湾银行间短率周四靠向区间低位，短票利率低位续跌。资金调度人士表示，虽然今 日外资汇入力道趋缓，但市场看此趋势难改，银行间过剩流动性令短率在月底不见止稳回升。 他们指出，周四票券商的缺口通常会放大，但今日仍难见较大的资金需求。由于银行转进初级市场抢票， 令票券商发票量萎缩，调度需求因而降低，反而在拆款到期选择还款不续做。 〞大家都多钱，外商银行尤其多吧。〞一银行资调人员说。 另一银行资调人士则称，昨日外资大举涌入，虽然最后在央行干预下令汇率升幅大举收敛，但外资何以在 台币、台股升幅已大的时刻还不计代价进入台湾，背后动机与后续的效应值得玩味。 他认为，在台币升值趋势短期难以扭转下，货币市场过剩流动性的问题一时难见改善，至少在5月下旬报 税旺季来临前，短率都将维持低位。 台币兑美元周四微收贬，终止连五升
路透首尔4月27日 - 韩国大宇造船周四报告称，四年多来首次实现季度获利，得益于按时交付利润率较高的船舶，以及削减成本措施提振获利。