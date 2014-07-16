马来西亚期市：棕榈油收高，受大豆市场反弹和马币走弱支撑

中国金融：高净值人士看好今年股票市场，人民币汇率将保持稳健--报告
路透北京4月27日 - 中国股份制商业银行--兴业银行与波士顿咨询公司（BCG）周四联合发布报告称，高净值人士对今年中国宏观经济和投资形式较为乐观，66%的受访者认为股票市场将保持稳定或上涨；近六成受访者认为人民币汇率将保持稳健甚至上涨。
路透吉隆坡7月16日 - 马来西亚棕榈油期货周三收高，从前一日的跌势中反弹，因大豆市场复苏且马币走弱，给市场带来了支撑。
美国豆油期货 亚洲尾盘上涨0.3%，而大商所主力豆油合约 上涨0.2%。
马币兑美元周三尾盘下跌0.2%至3.1880。
一家马来西亚商品经纪商的交易员说：“豆油市场的反弹帮助棕榈油回升。”
“另一个因素是马币相较于上周五下滑，者给予棕榈油额外的支撑。”
指标9月棕榈油期货 收盘小升0.9%，至2,304马币(723美元)。
总体成交量为49,375口，远高于35,000口的均值。
路透技术分析师王涛表示，技术面显示，马来西亚棕榈油或测试2,298马币，因其可能已完成该水准触发的反弹。不过他表示，若突破2,328马币，棕榈油或继续向2,346马币反弹。(完)
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(编译 王洋; 审校 田建华)
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