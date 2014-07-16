欧洲已公布经济指标--2014/7/16

中国保险：构建“一带一路”建设保险支持体系，加快保险业国际化--保监会
路透北京4月27日 - 中国保监会周四发布指导意见称，保险业要构建“一带一路”建设保险支持体系，为“一带一路”建设提供全方位的服务和保障；同时加快保险业国际化步伐，推动保险业“一带一路”互联互通。
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(%) 较上年同期(%) 国内生产总值(GDP) 英国 第一季 +0.8 r +0.7 f +3.0 f 德国 第一季 +0.8 f +0.4 f +2.5 f 法国 第一季 +0.0 f +0.2 f -- 意大利 第一季 -0.1 r +0.1 r -0.5 r 消费者物价指数(CPI) 英国 6月 +0.2 p -0.1 f +1.9 p 德国 6月 +0.3 f -0.1 f +1.0 f 法国(HICP) 6月 +0.0 +0.0 f +0.6 意大利(HICP) 6月 +0.1 p -0.1 f +0.2 p 生产者物价指数(PPI) 英国 6月 -0.2 u-p -0.1 u-f +0.2 u-p 德国 5月 -0.2 -0.1 -0.8 法国 4月 -0.1 -0.4 -0.9 意大利 5月 -0.1 p -0.2 r -1.4 P 失业率 当月(季)% 上月(季)% 英国 3-5月 6.5 6.8 德国 6月 6.7 @ 6.7 @ 法国 第一季 10.1 p 10.1 r 意大利 5月 12.6 @ 12.5 @-r 注: p-初值;f-终值;@-经季节调整;r-修正后;u-未经季节调整.(完)
路透北京4月27日 - 中国保监会周四发布指导意见称，保险业要构建“一带一路”建设保险支持体系，为“一带一路”建设提供全方位的服务和保障；同时加快保险业国际化步伐，推动保险业“一带一路”互联互通。
路透台北4月27日 - 台湾资产最大金控--国泰金控周四称，拟提请股东会授权董事会筹措长期资金，总额不超过500亿台币为原则。
路透北京4月27日 - 国际物业顾问--仲量联行周四表示，考虑到中国房地产政策趋紧，房企融资难度将进一步加大，商业抵押担保证券（CMBS）等新兴融资方式面临发展机遇，房地产投资信托基金（REITs）则面临租金收益率低等障碍，短期难有突破。