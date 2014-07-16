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市场报道 | 2014年 7月 16日 星期三 18:53 BJT

欧洲已公布经济指标--2014/7/16

国家             时间   较前月(季)(%)              上月(季)(%)              较上年同期(%)  
 
 国内生产总值(GDP)
 英国                第一季            +0.8  r                  +0.7  f                    +3.0  f
 德国                第一季            +0.8  f                  +0.4  f                    +2.5  f
 法国                第一季            +0.0  f                  +0.2  f                      --  
 意大利              第一季            -0.1  r                  +0.1  r                    -0.5  r
 
 消费者物价指数(CPI)
 英国                   6月            +0.2  p                  -0.1  f                    +1.9  p
 德国                   6月            +0.3  f                  -0.1  f                    +1.0  f
 法国(HICP)             6月            +0.0                     +0.0  f                    +0.6  
 意大利(HICP)           6月            +0.1  p                  -0.1  f                    +0.2  p
 
 生产者物价指数(PPI)
 英国                   6月            -0.2  u-p                -0.1  u-f                  +0.2  u-p
 德国                   5月            -0.2                     -0.1                       -0.8  
 法国                   4月            -0.1                     -0.4                       -0.9  
 意大利                 5月            -0.1  p                  -0.2  r                    -1.4  P 
 
 失业率                           当月(季)%                上月(季)%                             
 英国                 3-5月             6.5                      6.8                             
 德国                   6月             6.7  @                   6.7  @                          
 法国                第一季            10.1  p                  10.1  r                          
 意大利                 5月            12.6  @                  12.5  @-r                        
 
 注: p-初值;f-终值;@-经季节调整;r-修正后;u-未经季节调整.(完)
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