欧元区经济：ECB管委诺沃特尼称低增长低通胀是欧元区的新常态

中国金融：高净值人士看好今年股票市场，人民币汇率将保持稳健--报告
路透北京4月27日 - 中国股份制商业银行--兴业银行与波士顿咨询公司（BCG）周四联合发布报告称，高净值人士对今年中国宏观经济和投资形式较为乐观，66%的受访者认为股票市场将保持稳定或上涨；近六成受访者认为人民币汇率将保持稳健甚至上涨。
路透法兰克福7月16日 - 欧洲央行(ECB)管理委员会委员诺沃特尼周三表示，欧洲央行必须执行积极的货币政策立场，以应对欧元区的低增长和低通胀环境，即便是其意识到这些政策存在滋生资产泡沫的风险。
“新常态是低经济增速，低通胀，但对银行来说也是低利润，低资产质量和较少的短期贷款，”他在法兰克福大学的一次演讲中表示。(完)
(编译 王洋; 审校 于春红)
路透北京4月27日 - 中国股份制商业银行--兴业银行与波士顿咨询公司（BCG）周四联合发布报告称，高净值人士对今年中国宏观经济和投资形式较为乐观，66%的受访者认为股票市场将保持稳定或上涨；近六成受访者认为人民币汇率将保持稳健甚至上涨。
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路透北京4月27日 - 中国保监会周四发布指导意见称，保险业要构建“一带一路”建设保险支持体系，为“一带一路”建设提供全方位的服务和保障；同时加快保险业国际化步伐，推动保险业“一带一路”互联互通。