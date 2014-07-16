欧元区经济：ECB管委诺沃特尼称低增长低通胀是欧元区的新常态

路透法兰克福7月16日 - 欧洲央行(ECB)管理委员会委员诺沃特尼周三表示，欧洲央行必须执行积极的货币政策立场，以应对欧元区的低增长和低通胀环境，即便是其意识到这些政策存在滋生资产泡沫的风险。

“新常态是低经济增速，低通胀，但对银行来说也是低利润，低资产质量和较少的短期贷款，”他在法兰克福大学的一次演讲中表示。(完)