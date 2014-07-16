美股业绩：美国银行第二季净利为23亿美元，EPS为0.19美元

中国金融：高净值人士看好今年股票市场，人民币汇率将保持稳健--报告
路透北京4月27日 - 中国股份制商业银行--兴业银行与波士顿咨询公司（BCG）周四联合发布报告称，高净值人士对今年中国宏观经济和投资形式较为乐观，66%的受访者认为股票市场将保持稳定或上涨；近六成受访者认为人民币汇率将保持稳健甚至上涨。
路透7月16日 - 美国银行 周三公布：
* 第二季净利润为23亿美元，合稀释后每股盈余(EPS)0.19美元
* 分析师预估美国银行第二季每股盈余0.29美元--汤森路透I/B/E/S
* 美国银行称第二季信贷损失拨备4.11亿美元，上年同期为12.1亿美元
* 美国银行称截至季度末，根据巴塞尔III的一级普通股资本充足率估计为9.50%，一季度末为9.3%
* 美国银行公布第二季营收为220亿美元。(完)
路透北京4月27日 - 中国股份制商业银行--兴业银行与波士顿咨询公司（BCG）周四联合发布报告称，高净值人士对今年中国宏观经济和投资形式较为乐观，66%的受访者认为股票市场将保持稳定或上涨；近六成受访者认为人民币汇率将保持稳健甚至上涨。
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路透北京4月27日 - 中国保监会周四发布指导意见称，保险业要构建“一带一路”建设保险支持体系，为“一带一路”建设提供全方位的服务和保障；同时加快保险业国际化步伐，推动保险业“一带一路”互联互通。