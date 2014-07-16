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货币新闻 | 2014年 7月 16日 星期三 19:23 BJT

美股业绩：美国银行第二季净利为23亿美元，EPS为0.19美元

路透7月16日 - 美国银行 周三公布：

* 第二季净利润为23亿美元，合稀释后每股盈余(EPS)0.19美元

* 分析师预估美国银行第二季每股盈余0.29美元--汤森路透I/B/E/S

* 美国银行称第二季信贷损失拨备4.11亿美元，上年同期为12.1亿美元

* 美国银行称截至季度末，根据巴塞尔III的一级普通股资本充足率估计为9.50%，一季度末为9.3%

* 美国银行公布第二季营收为220亿美元。(完)
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