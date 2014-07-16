香港个股：开元产业称拟每年收购两至三家中国内地酒店

中国金融：高净值人士看好今年股票市场，人民币汇率将保持稳健--报告
路透北京4月27日 - 中国股份制商业银行--兴业银行与波士顿咨询公司（BCG）周四联合发布报告称，高净值人士对今年中国宏观经济和投资形式较为乐观，66%的受访者认为股票市场将保持稳定或上涨；近六成受访者认为人民币汇率将保持稳健甚至上涨。
路透香港7月16日 - 首支中国酒店房地产信托--开元产业 周三表示，公司拟每年收购两至三家中国内地酒店。
该公司行政总裁张一鸣在记者发布会上称，近年来中国内地对酒店的需求上升，公司计划有规划地收购中国内地酒店；相信收购将有效扩展开元产业的资产组合，令整体地域多元化。
他指出，在未来的收购计划中，公司将重点收购房间在200间以上的四星及五星级酒店，对发展地域则不设限制；在选择收购对象时，重点参考回报率及当地政府的政策变化。至于收购规模则要视当时市场情况而定。
开元产业今天在股东特别大会上并通过了收购上海松江开元名都大酒店的决议，收购价为7亿元人民币。
该股今天收低0.57%，报3.46港元。（完） (发稿 张亚璇; 审校 梁慧仪/张喜良)
路透北京4月27日 - 中国股份制商业银行--兴业银行与波士顿咨询公司（BCG）周四联合发布报告称，高净值人士对今年中国宏观经济和投资形式较为乐观，66%的受访者认为股票市场将保持稳定或上涨；近六成受访者认为人民币汇率将保持稳健甚至上涨。
路透北京4月27日 - 中国保监会周四发布指导意见称，保险业要构建“一带一路”建设保险支持体系，为“一带一路”建设提供全方位的服务和保障；同时加快保险业国际化步伐，推动保险业“一带一路”互联互通。
路透台北4月27日 - 台湾资产最大金控--国泰金控周四称，拟提请股东会授权董事会筹措长期资金，总额不超过500亿台币为原则。