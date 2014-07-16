香港个股：开元产业称拟每年收购两至三家中国内地酒店

该公司行政总裁张一鸣在记者发布会上称，近年来中国内地对酒店的需求上升，公司计划有规划地收购中国内地酒店；相信收购将有效扩展开元产业的资产组合，令整体地域多元化。

他指出，在未来的收购计划中，公司将重点收购房间在200间以上的四星及五星级酒店，对发展地域则不设限制；在选择收购对象时，重点参考回报率及当地政府的政策变化。至于收购规模则要视当时市场情况而定。