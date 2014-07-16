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亚洲 | 2014年 7月 16日 星期三 19:19 BJT

香港个股：开元产业称拟每年收购两至三家中国内地酒店

路透香港7月16日 - 首支中国酒店房地产信托--开元产业 周三表示，公司拟每年收购两至三家中国内地酒店。

该公司行政总裁张一鸣在记者发布会上称，近年来中国内地对酒店的需求上升，公司计划有规划地收购中国内地酒店；相信收购将有效扩展开元产业的资产组合，令整体地域多元化。

他指出，在未来的收购计划中，公司将重点收购房间在200间以上的四星及五星级酒店，对发展地域则不设限制；在选择收购对象时，重点参考回报率及当地政府的政策变化。至于收购规模则要视当时市场情况而定。

开元产业今天在股东特别大会上并通过了收购上海松江开元名都大酒店的决议，收购价为7亿元人民币。

该股今天收低0.57%，报3.46港元。（完） (发稿 张亚璇; 审校 梁慧仪/张喜良)
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