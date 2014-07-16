美国数据：7月11日止当周抵押贷款申请下降，因利率微幅上升--MBA

巴股业绩：淡水河谷第一季净利不及预期，因暴雨妨碍关键矿山的产出
路透巴西圣保罗4月27日 - 全球最大铁矿石生产商--巴西淡水河谷第一季净利不及预期，受暴雨妨碍一个关键矿山的产出及财务支出增加影响。
路透纽约7月16日 - 周三公布的行业报告显示，美国上周房屋抵押贷款申请下降，因利率微幅上升。
美国抵押贷款银行协会(MBA)表示，7月11日止当周经季节调整后的抵押贷款申请活动指数下滑3.6%。
MBA经季节调整后的再融资申请指数下降0.1%，购房贷款申请指数则下滑7.6%。
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30年期固息抵押贷款利率平均为4.33%，较前一周的4.32%上升1个基点。
据MBA，此项调查涵盖了超过75%的美国零售住宅抵押贷款申请。(完)
路透巴西圣保罗4月27日 - 全球最大铁矿石生产商--巴西淡水河谷第一季净利不及预期，受暴雨妨碍一个关键矿山的产出及财务支出增加影响。
路透首尔4月27日 - 韩国大宇造船周四报告称，四年多来首次实现季度获利，得益于按时交付利润率较高的船舶，以及削减成本措施提振获利。
路透上海4月27日 - 以下为中国2017年已完成发行的企业债具体情况: 发债主体 发行规模 期限 簿记建档日 票面利率 利率区间 主体评级 认购倍数 备注 (亿元人民币) (年) (或招标日) ------------------------------------------------------------------------------------------------ *乌鲁木齐城建 20 4 4/25簿记建档 5.18% 上限5.50% AAA 2.685 第3年末投资者选择权 投资集团小微企业增信集合债 第3年末投资者选择权 ------------------------------------------------------------------------------------------------ 资兴市城市 8 7 4/26簿记建档 6.00% 上限6.00% AA 1.0