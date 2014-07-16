国际油市：亚洲石脑油裂解价差下降，经历技术性修正

路透新加坡7月16日 - 亚洲石脑油8月下半月裂解价差周三从数年高位下跌6%至近180美元，而9月上半月裂解价差为每吨170.25美元，交易员表示此前曾经历技术修正。

不过近月9月裂解价差仍然比一年前高出67%。

一位交易员说：“今天市场绝对是经历了修正。裂解价差在前一日几乎是200美元。在这个水平上能维持多久呢。”

由于印度数家炼厂要么停产，要么进行维护，导致即期供给吃紧，加重了担忧。而且现在正值汽油需求高峰，石化行业对石脑油的强烈买兴推动了石脑油的牛市行情。

Bangladesh Petroleum Corp (BPC)将8月3-5日的船货推迟到8月16-18日，因其唯一的炼厂产量较低，这也加重了多头人气。

上述交易员说：“这行情走的太过了，”指的是市场的坚挺态势。他并表示裂解价差不应该超过每吨150美元。

另一位交易员说，多数韩国石化厂商完成了8月下半月的购买。

中石油买入两艘船期为7月31日-8月4日的92号汽油船货，一笔是来自联合石化，价格是FOB价每桶较新加坡报价升水3.30美元，另一艘是从Sietco购买，价格是每桶121美元。(完)

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