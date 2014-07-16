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货币新闻 | 2014年 7月 16日 星期三 19:32 BJT

东南亚股市：悉数上涨，印尼股市创逾13个月收盘高位

路透7月16日 - 东南亚股市周三悉数收高，受助于中国经济增长数据强于预期，印尼股市创逾13个月收盘高位，因市场寄望佐科将赢得印尼总统选举。

印尼股市 收高0.9%，报5,113.93点，创2013年5月30日以来最高收位，印尼股市周三外资流入3,178万美元。

分析师称，投票计数的消息提振市场人气，因计数持续显示佐科会赢得印尼大选。

Bank Central Asia 以劲扬2.2%领涨大盘。

周二印尼第二大政治党派的几位成员称，考虑加入佐科的阵营，这可能会组成气氛更友好的议会，将有助于通过改革计划。

泰国股市 收高0.4%，创2013年6月4日以来最高收位，外资流入4,101万美元。分析师预计泰国股市会进一步盘整。

新加坡股市 收高0.2%；越南股市 收高0.1%，尾盘受获利了结盘打压回吐稍早涨幅。

马来西亚股市 扳回稍早跌幅，最终收高0.1%。

涨跌 当日 今年以来 2013年

最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价

汤森路透东南亚指数 440.84 1.77 +0.40 +13.51 388.37

新加坡 3304.43 13.01 +0.40 +4.33 3167.43

马来西亚 1886.71 1.84 +0.10 +1.06 1866.96

泰国 1530.42 5.89 +0.39 +17.84 1298.71

印尼 5113.93 43.11 +0.85 +19.65 4274.18

菲律宾 0.00 0.00 +0.00 -100.00 5889.83

越南 589.68 0.37 +0.06 +16.85 504.63

(完)

美国股市 标准普尔主要分类指数

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Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股

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