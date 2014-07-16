东南亚股市：悉数上涨，印尼股市创逾13个月收盘高位

路透7月16日 - 东南亚股市周三悉数收高，受助于中国经济增长数据强于预期，印尼股市创逾13个月收盘高位，因市场寄望佐科将赢得印尼总统选举。

分析师称，投票计数的消息提振市场人气，因计数持续显示佐科会赢得印尼大选。

Bank Central Asia 以劲扬2.2%领涨大盘。

周二印尼第二大政治党派的几位成员称，考虑加入佐科的阵营，这可能会组成气氛更友好的议会，将有助于通过改革计划。