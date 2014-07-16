东南亚股市：悉数上涨，印尼股市创逾13个月收盘高位

中国金融：高净值人士看好今年股票市场，人民币汇率将保持稳健--报告
路透北京4月27日 - 中国股份制商业银行--兴业银行与波士顿咨询公司（BCG）周四联合发布报告称，高净值人士对今年中国宏观经济和投资形式较为乐观，66%的受访者认为股票市场将保持稳定或上涨；近六成受访者认为人民币汇率将保持稳健甚至上涨。
路透7月16日 - 东南亚股市周三悉数收高，受助于中国经济增长数据强于预期，印尼股市创逾13个月收盘高位，因市场寄望佐科将赢得印尼总统选举。
印尼股市 收高0.9%，报5,113.93点，创2013年5月30日以来最高收位，印尼股市周三外资流入3,178万美元。
分析师称，投票计数的消息提振市场人气，因计数持续显示佐科会赢得印尼大选。
Bank Central Asia 以劲扬2.2%领涨大盘。
周二印尼第二大政治党派的几位成员称，考虑加入佐科的阵营，这可能会组成气氛更友好的议会，将有助于通过改革计划。
泰国股市 收高0.4%，创2013年6月4日以来最高收位，外资流入4,101万美元。分析师预计泰国股市会进一步盘整。
新加坡股市 收高0.2%；越南股市 收高0.1%，尾盘受获利了结盘打压回吐稍早涨幅。
马来西亚股市 扳回稍早跌幅，最终收高0.1%。
涨跌 当日 今年以来 2013年
最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价
汤森路透东南亚指数 440.84 1.77 +0.40 +13.51 388.37
新加坡 3304.43 13.01 +0.40 +4.33 3167.43
马来西亚 1886.71 1.84 +0.10 +1.06 1866.96
泰国 1530.42 5.89 +0.39 +17.84 1298.71
印尼 5113.93 43.11 +0.85 +19.65 4274.18
菲律宾 0.00 0.00 +0.00 -100.00 5889.83
越南 589.68 0.37 +0.06 +16.85 504.63
(完)
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法股CAC-40指数 (编译 田建华; 审校 于春红)
路透北京4月27日 - 中国股份制商业银行--兴业银行与波士顿咨询公司（BCG）周四联合发布报告称，高净值人士对今年中国宏观经济和投资形式较为乐观，66%的受访者认为股票市场将保持稳定或上涨；近六成受访者认为人民币汇率将保持稳健甚至上涨。
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路透北京4月27日 - 中国保监会周四发布指导意见称，保险业要构建“一带一路”建设保险支持体系，为“一带一路”建设提供全方位的服务和保障；同时加快保险业国际化步伐，推动保险业“一带一路”互联互通。