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市场报道 | 2014年 7月 16日 星期三 19:32 BJT

美国个股：时代华纳拒绝21ST CENTURY FOX800亿美元收购报价--纽约时报

路透7月16日 - 知情人士对纽约时报透露，美国时代华纳(TIME WARNER)拒绝了默多克旗下21ST CENTURY FOX的800亿美元的收购报价。

该报称，21ST CENTURY FOX的出价是现金加股票每股85美元，并称默多克决定收购时代华纳，并且不太可能放弃。

时代华纳股价在周三盘前交易中上涨逾13%。未能立即联系到该公司就此置评。(完) (编译 王洋; 审校 田建华)
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