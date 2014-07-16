美国热股：时代华纳拒绝21ST CENTURY FOX的收购报价，前者盘前大涨

中国保险：构建“一带一路”建设保险支持体系，加快保险业国际化--保监会

路透北京4月27日 - 中国保监会周四发布指导意见称，保险业要构建“一带一路”建设保险支持体系，为“一带一路”建设提供全方位的服务和保障；同时加快保险业国际化步伐，推动保险业“一带一路”互联互通。