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市场报道 | 2014年 7月 16日 星期三 19:38 BJT

美国热股：时代华纳拒绝21ST CENTURY FOX的收购报价，前者盘前大涨

路透7月16日 - 知情人士对纽约时报透露，美国时代华纳(TIME WARNER) 拒绝了默多克旗下21ST CENTURY FOX 的800亿美元收购报价。

在周三美股盘前交易中，时代华纳大涨12.8%，至80.12美元。(完)
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