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货币新闻 | 2014年 7月 16日 星期三 19:46 BJT

欧洲个股：宝马将召回160万辆轿车，以更换问题气囊

路透法兰克福7月16日 - 德国汽车制造商宝马 周三在一份声明中称，计划在全球召回约160万辆汽车，以更换乘客一侧的安全气囊，因气囊充气机存在破裂的隐患。

此次召回涉及1999年5月-2006年8月生产的宝马3系轿车。(完) (编译 王洋; 审校 于春红)
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