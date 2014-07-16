欧洲个股：宝马将召回160万辆轿车，以更换问题气囊

中国金融：高净值人士看好今年股票市场，人民币汇率将保持稳健--报告
路透北京4月27日 - 中国股份制商业银行--兴业银行与波士顿咨询公司（BCG）周四联合发布报告称，高净值人士对今年中国宏观经济和投资形式较为乐观，66%的受访者认为股票市场将保持稳定或上涨；近六成受访者认为人民币汇率将保持稳健甚至上涨。
路透法兰克福7月16日 - 德国汽车制造商宝马 周三在一份声明中称，计划在全球召回约160万辆汽车，以更换乘客一侧的安全气囊，因气囊充气机存在破裂的隐患。
此次召回涉及1999年5月-2006年8月生产的宝马3系轿车。(完) (编译 王洋; 审校 于春红)
路透北京4月27日 - 中国股份制商业银行--兴业银行与波士顿咨询公司（BCG）周四联合发布报告称，高净值人士对今年中国宏观经济和投资形式较为乐观，66%的受访者认为股票市场将保持稳定或上涨；近六成受访者认为人民币汇率将保持稳健甚至上涨。
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路透北京4月27日 - 中国保监会周四发布指导意见称，保险业要构建“一带一路”建设保险支持体系，为“一带一路”建设提供全方位的服务和保障；同时加快保险业国际化步伐，推动保险业“一带一路”互联互通。