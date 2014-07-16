更新版1-美股业绩：美国银行第二季获利大降43%，受诉讼费用飙升打击

美国银行一直在就抵押支持证券销售的问题，与美国司法部进行协商，涉及数十亿美元的和解金。美国银行已经支付了逾500亿美元用于了结源于金融危机的争议。

知情人士曾透露，美国银行曾提出以120亿美元左右进行和解，而美国司法部建议是170亿美元。

扣除会计调整，该行第二季营收从2013年同期的227亿美元降至217亿美元。第二季营运支出从上年同期的161亿美元增至185.4亿美元。

不过该行执行长莫尼汉(Brian Moynihan)持乐观态度。

“经济继续走坚...”，他在声明中称，“消费者支出增加，经纪资产以两位数增长，我们的企业客户也愈发依靠我们为其扩张业务和并购融资。”

该行第二季消费者房地产服务业务亏损28亿美元，上年同期为亏损9.3亿美元，因诉讼支出增加。

美国银行第二季发放了137亿美元住房贷款，较上年同期下降49%。

美国银行为覆盖坏账拨备了6.62亿美元，上年同期则为9亿美元。

相较于上年同期，该行扣除会计调整的债券交易营收增长5%至24亿美元，超越竞争对手。(完)