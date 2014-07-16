重温稿-《综述》华通路桥短融陷兑付危机，中国首单本金违约债券隐现

* 华通路桥4亿元短融到期兑付存不确定性

* 公司董事长正协助相关部门调查

* 政府欠款较多影响偿付能力，银行融资能力有限

* 主承是否提供资金支持不确定

* 若届时无法兑付，将成首单本金违约债

作者 徐永

路透上海7月16日 - 中国信用债风险逐步升级，继首现利息支付违约案例后，首单本金违约债券亦隐现。中国民营建筑工程企业--华通路桥集团周三的一纸公告，令市场神经再度紧张。

华通路桥今日在上海清算所发布特别风险提示公告称，因公司董事长正协助相关部门调查，将于下周三(23日)到期的一年期短期融资券--13华通路桥CP001 本息兑付面临不确定性。

目前留待该公司的缓冲时间并不多，若该短融届时无法兑付，将成中国首单本金违约的债券。此前陷入经营危机的11超日债 ，于3月已发生债市首单利息支付违约。

“民营企业公司竟然又多了一个政治风险，多奇葩啊。”有市场人士当即感叹。

华通路桥公告称，截至目前，公司董事长王国瑞仍在协助有关部门进行调查，尚未返回企业主持工作，去年发行的4亿元人民币13华通路桥CP001到期兑付存在不确定性，公司目前正在通过多种途径筹集偿债资金。

中国人民政治协商会议山西省委员会上周四(10日)曾发布决定，鉴于王国瑞涉嫌违法，撤销其政协委员资格。

另据了解情况的消息人士介绍，除了董事长被调查的风险外，华通路桥目前面临的政府欠款较多，实际控制人被调查后，银行融资能力也受到限制，因此出现了流动性危机。

联合资信评估公司今日早间发布公告，将华通路桥列入评级观察名单，不过在该公司发布风险提示公告后，联合资信又立即将华通路桥公司主体评级由AA-、展望稳定调降到BB+、展望为负面，债项评级则从A-1下调到B。

13华通路桥CP001发行金额为4亿元，到期兑付日2014年7月23日，票面利率为7.3%，应偿付本息金额合计4.292亿元，无担保增信措施。该短融主承销商为广发银行及国泰君安。

**政府欠款较多影响偿还能力**

从华通路桥的财务报告来看，该公司并没有出现经营亏损局面，2013年实现净利润超过3亿元，今年一季度净利润也有0.65亿。

且从公司持有的现金资产来看，在截止一季度末107亿元的总资产中，货币现金有19.47亿元，似乎公司流动性并不成问题。

不过了解情况的消息人士介绍，这些现金资产目前已所剩无几。作为建筑施工企业，货币资产除了有大量流动性受限的工程保证金外，从一季度财报来看，该公司当期末面临13.25亿元的应付票据支付款项。

兑付完这些票据款项后，公司的现金流只有5-6亿的规模，且分散在多个子公司，另在归还完上半年到期的部分银行款项之后，剩给短融兑付的资金并不多。

“目前最关键的就是要看当地政府相关公司归还欠款的情况，以及当地银行的态度。”上述消息人士说。

华通路桥一季度财报显示，该公司面临的应收占款超过15亿元，且截止2013年9月末的应收账款前五名的欠款主体，均为政府相关单位。

在此前出现的超日债等违约风险案例中，主承销商多为券商机构；而若为银行主承，承销商是否提供过桥资金，也将成为影响发行人兑付的重要因素。但作为华通路桥短融主承之一的广发银行，是否会提供资金支持目前还不确定。