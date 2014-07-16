国际油市：亚洲航煤现货价差触及五周高位，因新加坡现货需求增长

中国金融：高净值人士看好今年股票市场，人民币汇率将保持稳健--报告
路透北京4月27日 - 中国股份制商业银行--兴业银行与波士顿咨询公司（BCG）周四联合发布报告称，高净值人士对今年中国宏观经济和投资形式较为乐观，66%的受访者认为股票市场将保持稳定或上涨；近六成受访者认为人民币汇率将保持稳健甚至上涨。
路透香港7月16日 - 周三亚洲航煤现货价差触及五周高位，因新加坡现货需求增长。
航煤现货价差缩窄至每桶负0.09美元，上日为负0.19美元，创6月10日以来最高水准，当时为负0.08美元。
交易商称，美国航煤供应紧缩可能使得亚洲船货发往美洲，不过受困于运费等因素，不是所有交易商都可以借利东西贸易的机会。
中国国家统计局周三公布，二季度国内生产总值(GDP)同比增长7.5%，环比增长2.0%；今年上半年GDP同比增长7.4%。而中国年初设定的全年增长目标为7.5%左右。
路透根据政府初步数据测算，中国今年6月表观石油需求较去年同期增加2.6%至每日1,020万桶。
“我希望正面的GDP数据可以提振中国的国内油品需求，但是中国的炼厂产能相对需求仍过高。”新加坡一交易员称。
新加坡市场达成两笔柴油交易和两笔航煤交易。
Phillips 66向Trafigura售出19万桶10 PPM的柴油， 8月3-7日装运，价格为每桶较新加坡报价溢价1.40美元。
兴隆从嘉能可买入15万桶500 PPM的柴油， 8月5-9日装运，价格为每桶较新加坡报价折价0.20美元。
摩科瑞从BP买入10万桶航煤， 7月31日至8月4日装运，价格为每桶较新加坡报价溢价0.20美元。
摩科瑞从壳牌买入10万桶航煤， 7月31日至8月4日装运，价格为每桶较新加坡报价溢价0.10美元。
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产油国官方售价英文原文 (编译 田建华; 审校 王洋)
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