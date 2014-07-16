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货币新闻 | 2014年 7月 16日 星期三 20:30 BJT

美国个股：21ST Century Fox称，时代华纳董事会拒绝接受其收购提议

路透7月16日 - Twenty-First Century Fox 周三公布：

* 确认提出和时代华纳合并的提议

* Twenty-First Century Fox上个月提出合并时代华纳的提议

* “我们目前与时代华纳没有进行任何谈判”

* “时代华纳董事会拒绝接受我们的提议”。(完)
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