美国热股：美国银行第二季获利大降43%，股价盘前下跌

中国保险：构建“一带一路”建设保险支持体系，加快保险业国际化--保监会
路透北京4月27日 - 中国保监会周四发布指导意见称，保险业要构建“一带一路”建设保险支持体系，为“一带一路”建设提供全方位的服务和保障；同时加快保险业国际化步伐，推动保险业“一带一路”互联互通。
路透7月16日 - 按资产计美国第二大银行美国银行 公布第二季获利大降43%，因抵押业务营收下降且诉讼费用飙升。
截至6月30日的三个月，可归属股东的获利为20.4亿美元，合每股盈余(EPS)0.19美元，上年同期分别为35.8亿美元和0.32美元。
美国银行股价周二收报15.81美元，周三盘前下滑0.38%。(完) (编译 王洋; 审校 于春红)
路透北京4月27日 - 中国保监会周四发布指导意见称，保险业要构建“一带一路”建设保险支持体系，为“一带一路”建设提供全方位的服务和保障；同时加快保险业国际化步伐，推动保险业“一带一路”互联互通。
路透台北4月27日 - 台湾资产最大金控--国泰金控周四称，拟提请股东会授权董事会筹措长期资金，总额不超过500亿台币为原则。
路透北京4月27日 - 国际物业顾问--仲量联行周四表示，考虑到中国房地产政策趋紧，房企融资难度将进一步加大，商业抵押担保证券（CMBS）等新兴融资方式面临发展机遇，房地产投资信托基金（REITs）则面临租金收益率低等障碍，短期难有突破。