美国热股：美国银行第二季获利大降43%，股价盘前下跌

路透7月16日 - 按资产计美国第二大银行美国银行 公布第二季获利大降43%，因抵押业务营收下降且诉讼费用飙升。

截至6月30日的三个月，可归属股东的获利为20.4亿美元，合每股盈余(EPS)0.19美元，上年同期分别为35.8亿美元和0.32美元。