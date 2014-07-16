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市场报道 | 2014年 7月 16日 星期三 20:56 BJT

美国热股：美国银行第二季获利大降43%，股价盘前下跌

路透7月16日 - 按资产计美国第二大银行美国银行 公布第二季获利大降43%，因抵押业务营收下降且诉讼费用飙升。

截至6月30日的三个月，可归属股东的获利为20.4亿美元，合每股盈余(EPS)0.19美元，上年同期分别为35.8亿美元和0.32美元。

美国银行股价周二收报15.81美元，周三盘前下滑0.38%。(完) (编译 王洋; 审校 于春红)
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