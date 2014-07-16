美国热股：雅虎承诺所获阿里巴巴IPO收益的半数会支付给股东

路透7月16日 - 雅虎承诺从阿里巴巴今秋首次公开发行(IPO)中获得的收益至少有半数会支付给股东，且计划持有阿里巴巴的股份大于此前预期。

截至6月30日的第二季，扣除支付给合作网站的费用后，雅虎净营收按年减少3%，至10.4亿美元。根据汤森路透I/B/E/S，分析师预计，雅虎第二季净营收为10.84亿美元。