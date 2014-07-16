美国热股：雅虎承诺所获阿里巴巴IPO收益的半数会支付给股东

中国保险：构建“一带一路”建设保险支持体系，加快保险业国际化--保监会
路透北京4月27日 - 中国保监会周四发布指导意见称，保险业要构建“一带一路”建设保险支持体系，为“一带一路”建设提供全方位的服务和保障；同时加快保险业国际化步伐，推动保险业“一带一路”互联互通。
路透7月16日 - 雅虎承诺从阿里巴巴今秋首次公开发行(IPO)中获得的收益至少有半数会支付给股东，且计划持有阿里巴巴的股份大于此前预期。
截至6月30日的第二季，扣除支付给合作网站的费用后，雅虎净营收按年减少3%，至10.4亿美元。根据汤森路透I/B/E/S，分析师预计，雅虎第二季净营收为10.84亿美元。
周二雅虎股价收报35.61美元，今日盘初下跌3.03%。(完)
路透北京4月27日 - 中国保监会周四发布指导意见称，保险业要构建“一带一路”建设保险支持体系，为“一带一路”建设提供全方位的服务和保障；同时加快保险业国际化步伐，推动保险业“一带一路”互联互通。
路透台北4月27日 - 台湾资产最大金控--国泰金控周四称，拟提请股东会授权董事会筹措长期资金，总额不超过500亿台币为原则。
路透北京4月27日 - 国际物业顾问--仲量联行周四表示，考虑到中国房地产政策趋紧，房企融资难度将进一步加大，商业抵押担保证券（CMBS）等新兴融资方式面临发展机遇，房地产投资信托基金（REITs）则面临租金收益率低等障碍，短期难有突破。