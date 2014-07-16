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市场报道 | 2014年 7月 16日 星期三 20:58 BJT

美国热股：英特尔第三季财测高于市场预期，盘前劲扬逾5%

路透7月16日 - 英特尔 认为移动设备对PC业冲击其最严重的时期已过去。公司周二对第三季营收的预测高于市场预期。

在周三美股盘前交易中，英特尔劲扬5.27%。(完)
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