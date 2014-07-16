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货币新闻 | 2014年 7月 16日 星期三 21:19 BJT

美国个股：时代华纳称拒绝TWENTY-FIRST CENTURY FOX的收购提议

路透7月16日 - 时代华纳称：

*拒绝TWENTY-FIRST CENTURY FOX未经邀请的收购提议

* 在咨询财务和法律顾问后，董事会认为“继续与其谈判”(非“收购”)并非最契合公司的利益

* 董事会坚信公司战略能够持续给股东带来价值(完)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

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