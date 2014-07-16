中美关系：将中国引向全球标准符合美利益--美财长杰克卢

路透华盛顿7月16日 - 美国财长杰克卢周三表示，对美国来说，在规制和管理经济方面，将中国带入世界标准是至关重要的。

他表示，尽管两国间存在紧张因素，但美国依旧与中国紧密互动。

杰克卢在接受美国国家广播公司商业新闻台(CNBC)电视采访时说：“现实地说，全球经济依赖于良好的美中关系。”

他还表示，在近期与中国官员的谈话中他明确表示美国要求中国停止干预人民币汇率。