中美关系：将中国引向全球标准符合美利益--美财长杰克卢

中国保险：构建“一带一路”建设保险支持体系，加快保险业国际化--保监会
路透北京4月27日 - 中国保监会周四发布指导意见称，保险业要构建“一带一路”建设保险支持体系，为“一带一路”建设提供全方位的服务和保障；同时加快保险业国际化步伐，推动保险业“一带一路”互联互通。
路透华盛顿7月16日 - 美国财长杰克卢周三表示，对美国来说，在规制和管理经济方面，将中国带入世界标准是至关重要的。
他表示，尽管两国间存在紧张因素，但美国依旧与中国紧密互动。
杰克卢在接受美国国家广播公司商业新闻台(CNBC)电视采访时说：“现实地说，全球经济依赖于良好的美中关系。”
他还表示，在近期与中国官员的谈话中他明确表示美国要求中国停止干预人民币汇率。
“对于中国同行们来说，不再干预并迈向基于市场的汇率，让自身措施更具透明度，这再明白不过了，”他说。(完) (编译 王洋; 审校 田建华)
路透北京4月27日 - 中国保监会周四发布指导意见称，保险业要构建“一带一路”建设保险支持体系，为“一带一路”建设提供全方位的服务和保障；同时加快保险业国际化步伐，推动保险业“一带一路”互联互通。
路透台北4月27日 - 台湾资产最大金控--国泰金控周四称，拟提请股东会授权董事会筹措长期资金，总额不超过500亿台币为原则。
路透北京4月27日 - 国际物业顾问--仲量联行周四表示，考虑到中国房地产政策趋紧，房企融资难度将进一步加大，商业抵押担保证券（CMBS）等新兴融资方式面临发展机遇，房地产投资信托基金（REITs）则面临租金收益率低等障碍，短期难有突破。