表格：美国6月工业生产较前月增长0.2%，增幅低于预估

路透7月16日 - 美国联邦储备理事会(美联储/FED)周三公布的数据显示：

* 美国6月工业生产增长0.2%(预估为增长0.4%)

* 美国6月制造业产出增长0.1%(预估为增长0.4%)，5月为增长0.4%(前值为增长0.6%)