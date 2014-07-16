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货币新闻 | 2014年 7月 16日 星期三 21:23 BJT

表格：美国6月工业生产较前月增长0.2%，增幅低于预估

路透7月16日 - 美国联邦储备理事会(美联储/FED)周三公布的数据显示：

* 美国6月工业生产增长0.2%(预估为增长0.4%)

* 美国6月制造业产出增长0.1%(预估为增长0.4%)，5月为增长0.4%(前值为增长0.6%)

* 美国6月产能利用率为79.1%(预估为79.3%),5月为79.1%

经季节调整的数据如下:

6月 5月 4月 14年6月/13年6月

工业生产(%) 0.2 0.5 持平 4.3

前 值(%) 0.6 -0.3

工业生产指数 103.9 103.7 103.2

6月 5月 4月 13年6月

产能利用率(%) 79.1 79.1 79.0 77.8

前 值(%) 79.1 78.9 (完) (编译 于春红; 审校 王洋)
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