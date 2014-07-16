表格：美国6月工业生产较前月增长0.2%，增幅低于预估

中国保险：构建“一带一路”建设保险支持体系，加快保险业国际化--保监会
路透北京4月27日 - 中国保监会周四发布指导意见称，保险业要构建“一带一路”建设保险支持体系，为“一带一路”建设提供全方位的服务和保障；同时加快保险业国际化步伐，推动保险业“一带一路”互联互通。
路透7月16日 - 美国联邦储备理事会(美联储/FED)周三公布的数据显示：
* 美国6月工业生产增长0.2%(预估为增长0.4%)
* 美国6月制造业产出增长0.1%(预估为增长0.4%)，5月为增长0.4%(前值为增长0.6%)
* 美国6月产能利用率为79.1%(预估为79.3%),5月为79.1%
经季节调整的数据如下:
6月 5月 4月 14年6月/13年6月
工业生产(%) 0.2 0.5 持平 4.3
前 值(%) 0.6 -0.3
工业生产指数 103.9 103.7 103.2
6月 5月 4月 13年6月
产能利用率(%) 79.1 79.1 79.0 77.8
前 值(%) 79.1 78.9 (完) (编译 于春红; 审校 王洋)
路透北京4月27日 - 中国保监会周四发布指导意见称，保险业要构建“一带一路”建设保险支持体系，为“一带一路”建设提供全方位的服务和保障；同时加快保险业国际化步伐，推动保险业“一带一路”互联互通。
路透台北4月27日 - 台湾资产最大金控--国泰金控周四称，拟提请股东会授权董事会筹措长期资金，总额不超过500亿台币为原则。
路透北京4月27日 - 国际物业顾问--仲量联行周四表示，考虑到中国房地产政策趋紧，房企融资难度将进一步加大，商业抵押担保证券（CMBS）等新兴融资方式面临发展机遇，房地产投资信托基金（REITs）则面临租金收益率低等障碍，短期难有突破。