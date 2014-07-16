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市场报道 | 2014年 7月 16日 星期三 21:47 BJT

美国股市：科技股带动大盘开高，时代华纳因拒绝被收购而上扬

路透纽约7月16日 - 美国股市周三开高，科技股领涨，此前英特尔公布获利预估，而且IBM及苹果达成结盟。另外时代华纳因其拒绝了默多克(梅铎,Rupert Murdoch)旗下Twenty-First Century Fox的收购请求，股价上涨。

道琼工业指数 开高70.52点，或0.41%，至17,131.2点；标准普尔500指数 升10.35点，或0.52%，至1,983.63点；Nasdaq指数 上扬29.58点，或0.67%，至4,445.97。(完)
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