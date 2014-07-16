加拿大央行：一如预期维持利率不变，称近期通胀压力增加只是暂时性的

路透渥太华7月16日 - 加拿大央行周三一如预期宣布维持利率在1%不变，指出近期通胀压力攀升只是暂时性的，利率方向为中性，可能降息亦可能升息。

认识到5月通胀触及2.3%，且核心通胀高于预期，加拿大央行弃用了6月货币政策声明中指通胀前景下滑风险与之前一样严重的措辞。

声明称，通胀预期下滑风险已经降低，通胀目前接近2%目标。但声明整体基调是强调经济过剩产能和继续刺执行激性货币政策的必要性。

“央行预计近期月度通胀攀升的动能不会持续，”加拿大央行在货币政策报告中指出，“央行的判断是潜在通胀压力仍然较低，因经济产能仍有闲置，且零售业竞争仍激烈。”

央行将经济实现全产能以及核心通胀升至2%目标的预估时间进一步推后至2016年中，显示其对经济成长的失望。

央行并称通胀将在明年第二季回落至2%下方，且在2016年首季才回到目标水准。

“央行对下一次变动政策利率的时机和方向持中性态度，”声明表示。(完)