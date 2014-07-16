标题新闻：美国银行提议以130亿美元和解美司法部针对该行的抵押贷款相关调查-WSJ援引消息人士

《中国2017年已发行企业债一览表》--4月27日

路透上海4月27日 - 以下为中国2017年已完成发行的企业债具体情况: 发债主体 发行规模 期限 簿记建档日 票面利率 利率区间 主体评级 认购倍数 备注 (亿元人民币) (年) (或招标日) ------------------------------------------------------------------------------------------------ *乌鲁木齐城建 20 4 4/25簿记建档 5.18% 上限5.50% AAA 2.685 第3年末投资者选择权 投资集团小微企业增信集合债 第3年末投资者选择权 ------------------------------------------------------------------------------------------------ 资兴市城市 8 7 4/26簿记建档 6.00% 上限6.00% AA 1.0